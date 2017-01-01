«Умная» парковка от Рижской думы: решение проблемы за 9 млн евро

В Риге может появиться приложение, которое позволит водителям находить свободные места для парковки в центре города. Эта система поможет не только разгрузить улицы от пробок, которые возникают в процессе поиска парковочного места, но и сократит объем выбросов выхлопных газов в атмосферу. Стоимость этого инновационного проекта — почти 9 миллионов евро, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

На фонарный столб устанавливается датчик или камера, которая станет глазами системы машинного зрения: получая визуальную информацию с парковок, программа сможет определить, есть ли там места или они заняты и передать ее пользователям соответствующего мобильного приложения. Примерно так будет построена работа системы «умной» парковки, которую планирует ввести Рижская дума.

«Будут установлены специальные сенсоры, которые будут выполнять две функции: обеспечивать возможность удаленно регулировать свет для Rīgas Gaisma в зависиости от погодных условий, что в конечном итоге снизит расходы и эффективность, а Rīgas Satiksme сможет получать информацию о свободных парковочных местах. [...] Есть идея сделать соответствующую аппликацию и для водителей», — рассказывает Виктор Закис, представитель Rīgas Satiksme, предприятия, которое будет отвечать за проект.

В итоге, уверен Закис, уменьшится трафик на улицах, водители перестанут кружить в поисках свободных мест, сократится объем выбросов выхлопных газов в атмосферу. Будет экономится топливо. Кроме того, для введения системы придется заменить столичные фонари на современные, что приведет к экономии электроэнергии.

«Система не избавит от проблем, потому что парковочных мест больше не станет.

Но оптимизировать процесс поиска места и облегчить его для водителей это поможет определенно», — считает руководитель транспортного комитета Рижской думы Вадим Баранник.

Стоимость такого грандиозного проекта немаленькая — почти 9 миллионов евро. Но взялись за него только потому, что появилась возможность воплотить его в жизнь за деньги из еврофондов.

Такую возможность упускать было бы глупо, решили в комитете по делам сообщения и трансорта и одобрили его разработку.

В том случае, если финансирование получить удастся, начнется разработка этой «умной» системы. Впрочем, велосипед уже изобретен — одна из латвийских IT-компаний уже какое-то время назад придумала технологию, которую успешно применяет в локальных условиях.

«В основе нашей системы лежит видеоаналитика. Это наше основное поле деятельности. Мы устанавливаем видеокамеры и считываем данные. В данном проекте, мы считываем стоянки. Мы считываем, свободно ли место или занято, как долго оно занято, создаем статистику. Можем распознать, если кто-то нарушил правила и припарковался на двух местах одновременно. Видим, если парковочные места заняты ненадлежащим образом. К примеру, если на них встал грузовик.. Наша система уже с марта успешно работает. Камеры установлены на улице Сколас», — рассказывает представитель одной из IT-компаний Каспар Эглиньш.

Правда, Рижская дума к разработчикам даже за советом не обращалась. Но те на достигнутом не останавливаются — планируют ввести еще одну функцию, которая сослужит обществу добрую службу: распознавание автомобилей, припаркованных вопреки правилам дорожного движения и нормам общественного договора (например, сразу на два парковочных места). Сначала можно было бы ограничиться моментальной отсылкой фото нарушителя в муниципальную полицию. Ну а затем ввести поправки в законодательство, которые бы позволяли штрафовать нарушителей в автоматическом режиме, как сейчас это делают фоторадары.