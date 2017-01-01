«Ученики элитных школ выбирают иностранные вузы, потому что в Латвии провинциальная бизнес-среда»

«Почему выпускники элитных средних школ Латвии уезжают учиться за границу, а не выбирают учебу в латвийских вузах?» - такой вопрос в передаче «Действующие лица» канала LR4 задан председателю Совета по высшему образованию Латвии Янису Ветре.

По словам Ветры, действительно такая тенденция наблюдается уже какое-то время, и уезжает учиться за границу внушительное число выпускников, например, 1-ой Рижской гимназии. Но причины этому - объективные, и поменять их будет очень трудно.

"В среднем около 50% учеников 1-ой Рижской гимназии едут учиться за границу, - говорит эксперт. - Это много. Основная причина заключается в том, что эта интеллектуальная элита школьников в большинстве своем не выбирает естественные и инженерные науки. Они также не выбирают ни медицину, ни сельское хозяйство. Чаще всего они выбирают экономические программы и специальности. Практически вся Высшая школа экономики заполняется студентами из 1-ой Рижской гимназии.

А учиться на инженеров они не хотят, потому заработки не такие большие, да и престиж не тот.

Бывшие школьники элитных средних школ выбирают работать в банках, международных предприятиях,

и это касается также тех, кто едет поступать в зарубежные вузы. Я склонен думать, что это не латвийская тенденция, а тенденция глобального рынка образования и труда - инженерные профессии не являются слишком престижными и доходными.

Когда школьник анализирует, где он может сделать большой карьерный рывок, то социальные науки подходят для этого лучше всего. И тогда молодежи очень важно сразу попасть в ту среду, которая научит их международному бизнесу. Это не Латвия, а скорее Великобритания, Швейцария, Франция и пр. И если ты учишься там, то конечно, возможней для большого прыжка больше, чем у тех, кто учится на подобных программах в вузах Латвии. "Вымывание" интеллектуальной молодежи из Латвии продолжится. Но это не проблема вузов Латвии, а проблема предпринимательской среды, которая в Латвии относительно провинциальная".