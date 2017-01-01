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«Историк успеха» Латвии Домбровскис дал совет Президенту Вейонису

LETA 6
Валдис Домбровскис | Фото: LETA

Для Латвии важно участвовать в дискуссиях о будущем ЕС, ибо в ее интересах быть частью ядра ЕС, подчеркнул президент Латвии Раймонд Вейонис во время сегодняшней встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Как сообщили в президентской канцелярии, Вейонис подчеркнул, что начата работа над тем, чтобы ЕС стал более единым и дееспособным в сфере безопасности и обороны. Важно также, чтобы действия ЕС дополняли действия НАТО, роль которой в военной обороне незаменима, считает он.

«Сейчас страны-участницы ЕС активно обсуждают дальнейшие направления развития ЕС. Естественно, что некоторые страны хотят теснее сотрудничать в определенных вопросах. В то же время, важно, чтобы это сотрудничество было открыто для всех стран-участниц ЕС», - сказал президент.

Вейонис заверил, что Латвия поддерживает дальнейшие меры по увеличению стабильности и конвергенции еврозоны и готова обсуждать новые идеи и предложения в отношении углубления экономическо-монетарного союза.

ЕС Раймонд Вейонис НАТО
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