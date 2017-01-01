Копите на второй уровень пенсии? Латвия отдала бы после вашей сметри, но... не может

В настоящее время планов на то, чтобы возможность наследования пенсии была не только у 3-го пенсионного уровня, но и у 2-го, нет, так как это сложно при имеющихся финансовых ресурсах, заявил министр благосостояния Янис Рейрс.

Министр признал, что такая возможность улучшила бы доверие к пенсионной системе, и министерство благосостояния над этим работает. «Это однозначно увеличит нагрузку на бюджет, но мы ищем возможные решения.

Когда это будет возможным в Латвии, сказать сложно»,

- сказал Рейрс. «Нынешняя пенсионная система подстроена под те платежи социального налога, какие у нас есть, поэтому, если мы что-то меняем, то расчеты должны быть совсем другими», - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что способов, как это можно было бы осуществить в рамках нынешнего бюджета, нет. Рейрс отметил, что сейчас есть только возможность застраховать свой капитал 2-го пенсионного уровня для выплаты пожизненной пенсии и

выбрать договорополучателя, который будет получать пенсию. Однако при этом министр признал, что размер этих выплат будет незначителен.

Объем стоимости активов на 2-м пенсионном уровне достиг отметки в 3 млрд евро и продолжает расти, в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщила Латвийская ассоциация коммерческих банков. 2,5 млрд евро составляют взносы участников пенсионного уровня, 492 млн – генерированная прибыль от инвестиций.

Эта прибыль является чистым приростом средств, от которого еще необходимо отнять связанные с администрированием и управлением средствами расходы

. В конце июня 2017 года среднее накопление на 2-м пенсионном уровне на одного участника составляло 2377 евро.

Всего на 2-м пенсионном уровне почти 1,27 млн участников, из них 813 участников выбрали планы активной категории, 333 тыс. – консервативные планы, 123 тыс. – сбалансированные планы.

Прибыльность всех планов 2-го пенсионного уровня в конце первого полугодия 2017 года составила за 1 год 3.50%, за 3 года - 2.50%, за 5 лет - 3.56%, за 10 лет - 3.06%.

Согласно информации ассоциации, 1,5 млрд евро, или половина от всего накопленного в системе капитала вложены в акции и облигации. В депозиты вложено 3% средств, в свою очередь 8% составляют денежные средства. Вложения в акции, облигации и в альтернативные фонды составляет 40% вложений.

Примерно 880 млн евро системы вложено в Латвии. Вложения в Восточную Европу и другие страны ЕС составили 25 и 15% активов. Около 15% вложено в не европейские страны, еще 15% - в международные рынки.