Сезон тихой охоты: Грибников больше, чем грибов

На административной территории Риги есть «настоящие леса», в которых растут грибы. Но, по словам заместителя лесника Рижского лесничества Карлины Камераде, в городских лесах грибников так много, что куда больше вероятность найти брошенную кем-то пластиковую бутылку, чем боровик.

В настоящее время уборка мусора в лесах у смотрителей Рижского лесничества, и у отдела по охране Rīgas meži занимает довольно много времени.

Поэтому всех лесных гостей просят уносить мусор с собой или выбрасывать его в контейнеры. А что касается грибов, то в Риге их много с правой стороны от железной дороги по направлению в Вецаки. О том, что лес популярен среди грибников, к сожалению, можно судить по объемам оставленных отходов.

Лесник Гауйского лесничества муниципального предприятия Rīgas meži Янис Германис говорит, что на его территории

есть два популярных грибных места – у Гаркалне, если повернуть налево в сторону Малпилса на полпути до Скукишей.

Второе место – сосновый бор между Муциениеки и Силакрогсом. Грибов здесь обычно много и есть разные. Но и грибников тоже много, поэтому приезжать нужно пораньше.

В свою очередь, лесник Даугавского лесничества Виестурс Земитис говорит, что хорошие грибные места – в шести километрах за Даугмале по направлению в Яунелгаву, повернув с дороги направо. В красивом сосновом лесу с холмистым рельефом можно найти все растущие в Латвии грибы.

Поделился информацией и лесник Тирельских угодий Rīgas meži Андрис Грейданс: если ехать по лиепайскому шоссе в сторону Лиепаи, то нужно свернуть налево в сторону Циелавас.

В Олайнском участке много грибов можно собрать, если поехать по дороге на Плаканциемс, в районе остановки «Дамбьи».

В сосновом лесу можно найти лисички, подберезовики и боровики.

Помните, как нужно вести себя в лесу

Посетители леса должны принять во внимание, что в данный момент у лесной территории пожароопасный период, поэтому нельзя разжигать огонь, бросать окурки, словом, делать то, что может привести к пожару.

Разумеется, в лесу нельзя мусорить. Владельцам собак следует помнить, что четвероного любимца нельзя отпускать с поводка – в лесу есть не только другие грибники и ягодники, но и представители охотничьих обществ.

Смартфон в помощь

Если очень хочется по грибы, но вы не уверены, какие можно собирать, а какие лучше оставить расти дальше, рекомендуем использовать мобильное приложение Sēnes Latvijā (Google Play, iTunes), где собраны изображения, описание и названия всех растущих в Латвии грибов.

Здесь также есть рецепты их приготовления и консервации. В приложении предусмотрена возможность отметить на карте свои грибные места, используя GPS координаты.