Когда в Латвию вернется лето

В ближайшие дни Латвия будет находиться под влиянием циклона, который принесет непостоянную погоду.

В воскресенье, после обеда и вечером, Латвию пересечет еще одна зона осадков, которая также принесет дожди и грозы.

Дождя не предвидится разве что в Латгале.

Однако, несмотря на дожди, выходные дни будут теплее – воздух в столице прогреется до + 19 градусов в субботу, и до +21 градуса в воскресенье.

В первой половине следующей недели ожидается по-летнему теплая погода

– днем будет светить солнце, воздух прогреется до + 20 градусов в понедельник, а во вторник, согласно нынешним прогнозам – до + 25 градусов.