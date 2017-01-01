Меню
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт Евробаскет-2017 За рубежом Культура Афиша Погода Лето

Когда в Латвию вернется лето

Riga.lv 1
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В ближайшие дни Латвия будет находиться под влиянием циклона, который принесет непостоянную погоду.

В воскресенье, после обеда и вечером, Латвию пересечет еще одна зона осадков, которая также принесет дожди и грозы.

Дождя не предвидится разве что в Латгале.

Однако, несмотря на дожди, выходные дни будут теплее – воздух в столице прогреется до + 19 градусов в субботу, и до +21 градуса в воскресенье.

В первой половине следующей недели ожидается по-летнему теплая погода

– днем будет светить солнце, воздух прогреется до + 20 градусов в понедельник, а во вторник, согласно нынешним прогнозам – до + 25 градусов.

1 Комментарии