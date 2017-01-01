Сегодня будет тепло, но во второй половине дня пройдут дожди

В воскресенье утром в Курземе и Земгале ожидается облачная погода, пройдут дожди, на остальной части страны будет солнечно.

Во второй половине дня, а особенно вечером и в ночь на понедельник и в других районах Латвии образуются грозовые облака, местами пройдут сильные дожди. Максимальная температура составит от +17..+19 градусов в Курземе до +21..+24 на востоке страны.

В Риге воздух прогреется до +21..+22 градуса. Во второй половине дня возможен дождь, вечером и в ночь на понедельник - сильный дождь и гроза.