Инцидент с маленькой девочкой на шоу AHHAA у т\ц Origo: «Испугались мы все!»

Читатель Русского TVNET поделился с порталом информацией об инциденте, который произошел вчера на Привокзальной площади во время демонстрации шоу научного центра AHHAA.

Здесь парни в оранжевых костюмах с юмором рассказывали и показывали собравшимся детям и их родителям какие чудеса можно вытворять, разбираясь в химии и физике. Для одного из экспериментов на импровизированную сцену пригласили мальчика и девочку (на вид 6-7 лет) «Родители, у вас есть медстраховка на ребенка?» - полушутя спросили ведущие. Все посмеялись, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды» - рассказал очевидец.

Если у мальчика фокус удался: на его ладошке, одетой в специальную перчатку, ведущие зажгли что-то вроде известной нам с уроков химии таблетки сухого спирта, то девочке повезло меньше. Вероятно, что-то пошло не так и на ее ладошке резко вспыхнуло сильное пламя, которое, судя по всему, опалило ей лицо.

«Испугались, конечно, мы все: и зрители, и ведущие, и ребенок. Девочку тут же сняли со сцены и отвели от толпы, вероятно, передав родителям. А ведущий, отвечавший за эксперимент именно с ней, вернулся буквально через 5 минут и продолжил шоу», - рассказали порталу.

«В следующий раз 100 раз подумаю, прежде чем разрешу своему сыну участвовать в подобных шоу... Хотя, казалось бы, все выглядило со стороны достаточно безопасно, а парни-ведущие - хорошо подготовленными», - подытожил очевидец.