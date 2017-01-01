Все для людей: в Екабпилсе перед выборами незаконно построили каток

Перед выборами самоуправления по всей Латвии пытались украсить свои города и деревни. Находились деньги на ремонт улиц, детские площадки, парки и стадионы. И в Екабпилсе осенью решили построить каток. Это было старое невыполненное обещание избирателям. Екабпилсская дума во глава с Леонидом Салцевичем дал указания, и чиновники самоуправления начали действовать. К декабрю каток был готов. Однако в связи со срочностью что-то пошло не так.

Под площадкой спряталась городская газовая труба. Газовые трубы застраивать запрещено. Когда Latvijas Gāze начало возражать, выступило самоуправление, которое должно контролировать законность постройки, в результате, каток построили без единого документа, сообщает передача Nekā Personīga телеканала TV3.

В Екабпилсе живут 22 тысячи человек. Десятый по величине город Латвии размещен на обоих берегах Даугавы. Более развит левый берег города, где живут две трети горожан, там находятся дума, супермаркеты и новый стадион. Руководство думы уже несколько лет обещало благоустроенный каток и для жителей правого берега. До этого лед заливали на гранитной площади во дворе многоэтажного дома. Прошлой осенью власть взялась за этот вопрос. Руководство думы дало задание чиновникам - катку быть! Сказано - сделано. К декабрю площадка была готова.

Самоуправление запланировало, что зимой жители там смогут играть в хоккей и кататься, а летом площадку займут флорболисты и любители роликов. О

днако сейчас ни одного спортсмена там не заметно.

Когда каток уже был готов, оказалось, что под площадкой протянулась газовая труба высокого давления. Это заметили сотрудники Latvijas Gāze, которых о работах никто не предупредил.

Этого бы не произошло, если бы у катка был проект. Однако его нужно согласовывать с Latvijas Gāze и стройуправой. О местонахождении трубы знали специалисты департамента городского хозяйства, однако препятствий строительству они не чинили. Строуправа заметила незаконные работы только тогда, когда на них пожаловалось Latvijas Gāze.

Впрочем, Latvijas gāze успокаивает, что самый опасный момент позади. Наибольший риск аварии был во время строительства, когда рыли траншеи или основы для столбов.

У самоуправления было три возможности легализовать незаконную постройку. Один вариант - снести каток, второй - перестроить так, чтобы он не затрагивал газопровод. Выбран третий вариант - перенос газовой трубы. Проект уже согласован, однако дума до сих пор не нашла 15-20 тыс. евро, чтобы оплатить работу.