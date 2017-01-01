De facto: Глава airBaltic получает миллион, а работает всего 3-4 дня в неделю

На работе проводит всего три или четыре полных рабочих дня в неделю, а зарплата - более миллиона евро в год. Таковы выводы передачи De facto Латвийского телевидения, которая несколько месяцев исследовала рабочую неделю председателя правления airBaltic Мартина Гауса, являющегося самым оплачиваемым чиновником Латвии. Ответственные за сферу политики и должностные лица высоко оценивали работу Гауса, однако о его зарплате говорили уклончиво.

Смена старого флота и привлечение инвестора - самые яркие дела airBaltic в этом году. Потенциальных вкладчиков ищут консультанты, однако есть и другие причины, почему у Гауса могут быть несчетные зарубежные встречи. При этом он является исполнительным директором авиакомпании. Поэтому Гаусу (в отличие, к примеру, от членов совета) нужно заниматься административной работой предприятия ежедневно.

Съемки De facto на протяжении нескольких месяцев позволяют сделать вывод, что самый оплачиваемый чиновник Латвии зарабатывает миллион, часто работая три или четыре полных рабочих днях в неделю.

Семья Гауса живет недалеко от Мюнхена. Рейсы из этого немецкого города в Ригу - дважды в день - днем и вечером. В обратном направлении такое же число рейсов. К примеру, самолет из Мюнхена прилетает в воскресенье вечером. Таким образом, уже утром в понедельник Гаус должен быть на своем рабочем месте.

В свою очередь видеозаписи передачи свидетельствуют, что если он не в командировке или в отпуске, то выбирает полеты в рабочее время. Кроме того, часто он возвращается в Мюнхен уже в четверг.

Гаус приезжает в аэропорт всегда в одно и то же время, использует одни и те же рейсы. Таким образом, было несложно предугадать, что и на этой неделе Гаус вылетит в Ригу не в воскресенье, чтобы вовремя начать рабочую неделю, а в понедельник - в два часа дня. Гаус пояснил свои действия тем, что у него были встречи в других городах.

Самолет вылетает из Мюнхена в десять часов утра. За полчаса начинается посадка. Если Гаус не врет, то встречи у него были рано утром. Однако маловероятно, что каждый понедельник.

Передача отмечает, что история успеха в течение последнего года все-таки немного преувеличена. Зарплата Гауса росла куда быстрее, чем финансовые показатели предприятия. К примеру, в 2015 году компания заработала более 19 млн евро. Однако в прошлом году прибыль снизилась на 95% и теперь лишь немного превышает миллион. В свою очередь оборот airBaltic в прошлом году был 286 млн евро, что всего на 1% меньше, чем годом ранее. В то же самое время зарплата Гауса на предприятии выросла на 19% и превысила миллион евро в год.