Синоптики предупреждают о сильных ливнях на востоке Латвии

Вечером в четверг и в ночь на понедельник в восточной части Латвии ожидаются сильные ливни, сообщает агентство ЛЕТА.

Прогнозируется, что до 9 часов утра выпадет 15-17 мм осадков.

Как уже писал Русский TVNET, Дднем в воскресенье в восточном и центральном районах Латвии температура воздуха поднялась выше отметки в +20 градусов. В Екабпилсе воздух прогрелся до +23 градусов.

Это самая высокая температура воздуха в стране с 31 августа. Местами идут дожди, но вечером и в ночь на понедельник осадки ожидаются на большей части территории Латвии. Временами дожди будут сильными, в восточных районах возможны грозы.

Будет дуть ветер переменчивого направления, во время грозы - порывистый ветер. Температура воздуха в понедельник утром опустится до +11..+16 градусов.

В первый день новой недели будет относительно солнечно, но с юга приближается новая зона осадков, поэтому во второй половине дня и вечером на большей части территории страны опять пройдут дожди, местами умеренно сильные.

Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса, будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В Риге ночью пройдет затяжной дождь, местами осадки будут сильными. В понедельник выглянет солнце; ожидается, что новые дожди достигнут столицы ближе к вечеру. Температура воздуха составит от +13..+14 градусов ночью до неполных +20 градусов днем.