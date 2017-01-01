Снижение налога на овощи: почувствует ли это покупатель?

Со следующего года налог на латвийские овощи, фрукты, ягоды и зелень снизится с 21% до 5%. Это предложение Министерства земледелия согласились поддержать партии правящей коалиции. Вопрос, который в этой связи волнует потребителя — изменятся ли в связи со снижением ставки конечные цены на продукты?

Говоря о снижении налоговой ставки на фрукты, овощи, ягоды и зелень, имеются ввиду лишь те из них, которые растут в Латвии.

О бананах и апельсинах в данном случае речь не идет.

В докладе Министерства земледелия сказано, что снижение НДС на вышеупомянутые продукты наиболее ощутят люди с низкими доходами, те, у кого на счету каждый цент.

«Если картошка стоила 40 центов, то со следующего года будет стоить 38. Это не очень большая разница. Но вот, например, первые помидоры по 4-5-6 евро – там покупатель выиграет от 50 до 70 центов», — рассказывает представитель организации «Крестьянский Сейм» Мартиньш Тронс.

Тронс также добавляет, что снижение налоговой ставки позитивно не только для каждого потребителя в отдельности, но и для государства в целом. Деньги, которые покупатель сэкономит на налоге, он потратит на покупку других товаров и услуг.

«Мы выигрываем как покупатель 4-5 центов, но за счет этого может, купим больше мяса, больше одежды, может, машину купим. Люди так или иначе потратят эти деньги и государство рано или поздно свои налоги все равно получит», — говорит председатель «Крестьянского Сейма».

В Министерстве земледелия отмечают, что снижение поможет конкурентоспособности легального рынка. Не секрет, что в секторе торговли овощами и фруктами существует высокий уровень теневой экономики. Эксперты Министерства земледелия подсчитали, что снижение ставки НДС поможет снизить этот уровень на 20%.

«Снижение налоговой ставки на продукты питания влечет за собой все же больше плюсов, чем минусов. Как мы знаем, нашим производителям приходится конкурировать с соседними странами. Например, Польшей. А в этой стране уже пониженная ставка НДС. Теперь товар наших местных крестьян будет конкурентоспособным», — рассказывает представитель ведомства Бирута Ингилявичуте.

В свою очередь председатель «Крестьянского Сейма» считает, что снижение налоговой ставки поможет в борьбе с «теневой» экономикой.

«На черном рынке налогов нет. Но если будет 5%, то и рынка не будет. Самому торговцу не будет интереса рисковать, что-то где-то продавать и жить в стрессе. Мы думаем, что в этой ситуации государство получит больше налогов», — уверен Мартиньш Тронс.

Министерство финансов предлагает снизить ставку НДС на три года. За это время можно будет оценить, каковы результаты и достигнута ли намеченная цель, например, прирост оборота и лучшие условия для местных производителей. Если же за три года цель не будет достигнута, сниженную ставку придется отменить.

«Влияние на госбюджет может быть до 5 и 7 миллионов евро. Разумеется со знаком минус,

так как понижая ставку налога, сократятся доходы бюджета. С другой стороны, это дает дополнительный стимул латвийским крестьянам. За три года мы увидим изменился ли уровень продаж у местных производителей, снизились ли цены. Если окажется, что налоговая ставка уменьшилась, а цена на картофель или огурцы нет, то будет ясно, что что-то не в порядке. Три ближайшие года покажут действительно ли предложенный механизм поддержки работает», — рассказывает представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

Также Яроцкис отметил, что в этом вопросе немаловажную роль играют и сами торговцы. Очень важно, чтобы они снизили конечную для потребителя цену пропорционально новому размеру налоговой ставки. «Нельзя допустить, чтобы торговцы оставили эту цену неизменной», -- добавил Яроцкис. В Министерстве финансов говорят о необходимости заключения «джентльменского соглашения с торговцами, чтобы они не использовали получившуюся разницу для дополнительной наценки. Торговцы не против.

«Мы знаем, что в бизнесе договор и подпись — это конечная фаза любой сделки. И это то обещание, которое мы, как большая сеть, можем и хотим на себя взять.

Цена, которая будет снижаться с уменьшением НДС, также будет сокращаться и для потребителей. Так что в этом плане, наверное, никаких опасений для потребителя не должно быть», — рассказывает представитель торговой сети Иварс Свиланс.

В крестьянских организациях надеются, что снижение ставки на овощи фрукты станет лишь первым шагом. В планах у организаций добиваться снижения налога на свежее мясо и молочные продукты.