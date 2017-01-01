«Крик души» шеф-повара о ремонте дорог в Риге: «Нам не дают шанс работать!»

«Пишу все это, так как невозможно уже молчать! Может это крик души – пусть даже и так. Все вы видите ситуацию в нашем городе, а конкретно – перекопанные, сломанные и недоделанные дороги. Движение невозможно, пробки огромны, но это пол беды! Как чувствуют себя рестораторы, повара, официанты, которым попросту не дают возможность трудиться для своего дела?», - в социальной сети написал шеф-повар рижского ресторана ID Gourmet Денис Иванков. Он считает, что столичные дороги ремонтируются непродуманно, от чего страдают представители частного бизнеса.

"Я приехал назад в Латвию с целями и идеями развития бизнеса, привлечения туристов, да просто для того, чтобы радовать местную публику. А что в итоге? Рестораны пустуют, так как гостям просто перекрыли проезд и проход к дверям – без каких-либо метафор!

И это еще не самое страшное. Почему к предприятиям и заведениям такое отношение со стороны тех, кто все это затеял? Думаете, нас предупредили заранее, предложили не ставить террасу, не тратить время, силы, нервы и финансы? Информацию о сносе нашей террасы мы получили за десять дней! Десять! И что в итоге? После этого еще целый месяц никто и ничего рядом с нашим рестораном не делал! Спрашивается, почему такая организация? Почему никто не думает об убытках для ресторана?

Дальше хуже. Еще 2-го сентября должны были полностью завершить начатый разгром, а теперь нас информировали, что сроки вообще неизвестны! Неделя? Месяц? Полгода? Это попросту перекрывание воздуха для небольших заведений!

Я понимаю, что изменить что-то сложно, все уже давно начато, но и молчать о таком отношении нельзя. Дороги дорогами, но бизнес от этого страдает! А вместе с ним наши гости и экономика в целом! Работы ведь начались в самый разгар лета, длятся не один месяц, соответственно жаркий сезон для бизнеса просто убит!

А еще удивляются, почему многие уезжают за рубеж! Какие вопросы, когда из-за непродуманных действий наших госструктур частный бизнес находится в такой невыгодной ситуации!

Такое ощущение, что интересы, проблемы и нужды простых людей и небольших частных предпринимателей вообще не берутся в голову. Ты здесь попросту никто и считаться с тобой нет совершенно никакой необходимости!

Вот и задумываешься после всего этого, что готов делать что-то для и на своей родине, но дают ли тебе шанс? В этом большое сомнение…", - опубликовал своё эмоциональное обращение в социальной сети Facebook шеф-повар рижского ресторана ID Gourmet.

Ремонтные работы на ул. Дзирнаву и Стабу в Риге затянутся до октября, - сообщил начальник управления по техническому обслуживанию и строительству транспортных сооружений Эдмунд Валпетерс.

Ремонт улиц в Риге задержался из-за прокладки коммуникаций и по вине строителей, заявил исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Эмил Якринс.

Были случаи, когда прокладку коммуникаций следовало начать весной, а работы начинались только летом. Например, на ул. Элизабетес ремонт задержался, потому что предприятие «Латвияс газе» в последний момент «вспомнило», что нужно перестроить газовые трубы.

Задержались и ремонты тротуаров. Строители ссылаются на то, что не работал завод по производству брусчатки. Якринс считает, что это вина строителей.