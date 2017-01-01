Скромное обаяние пропаганды: самый главный редактор - Фейсбук!..

Дважды два - всегда равно четыре?.. Как бы не так! Если речь о пропаганде, то... возможны варианты. Можно получить в итоге и пять, и даже шесть... Все зависит от задач, инструментов и, разумеется, бюджетов. Становится ли документальное кино таким же орудием пропаганды, как СМИ и телевидение?.. И кому это все вообще надо? И не устали ли уже люди от «чернухи»?

Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF) это не только кино на большом экране. Четвертый год подряд документальные фильмы, созданные документалистами постсоветскых стран, показывают в Риге.

В программе ARTDOCFEST/RIGA в этом году восемь фильмов, затрагиваюших болевые точки некогда общего единого пространства. Причем каждый такой показ становится латвийской премьерой и завершается встречей со съемочной группой.

Иногда говорят про документальный «отсек» рижского кинофествиаля говорят как про «русское» кино, но принадлежность это в данном случае условная, речь ведь не о национальности режиссеров или продюсеров, не о месте жительства, не о гражданстве.

Речь о культурном коде, о вовлеченности в культурное пространство, объединяющим порядка 340 млн. человек -

тех, кто по-русски говорит, понимает и иногда думает, тех, кто с явным пристрастием продолжает воспринимать происходящее как в России, так и с Россией.

Кстати, вопрос о «национальной» принадлежности кинолент нет-нет, да и возникает на всех панельных дискуссиях фестиваля. Может ли, например, считаться эстонским кино, которое снял грузин про Абхазию - на том основании, что деньги на это нашел эстонский продюсер?.. И насколько относятся к «российскому кино» работы того же Виталия Манского, живущего в Риге? Кстати, снятая Манским «Родня», которую латвийский зритель мог посмотреть в кино, в России так и не получила прокатного удостоверения.

В субботу и воскресенье на фестивальных площадках проходили панельные дискуссии с участием киношников-документалистов и авторитетных специалистов СМИ, латвийских, российских и европейских. Одну из них посвятили технологиям и инструментам пропаганды, востребованным и эффективным (или неэффективным) в условиях информационных войн.

Круглый стол «Пропаганда. Инструменты и задачи», состоявшийся при поддержке Фонда Аденауэра, провела обозреватель радио «Свобода» Елена Фанайлова.

У документалистов и журналистов на эту тему нашлось немало общих тем. В Cafe Film Noir говорили о том, кому и зачем вообще нужна пропаганда и в чем она призвана убеждать население, щедро оплачивающее ее своими налогами? Насколько эффективно воспевание величия империи и устал ли народ на самом от той примитивной«чернухи», которую обрушивают на его головы? И в которой - неважно, про что! - но ужас-ужас-ужас...

Руководитель латвийского ТВ Ивар Белте поделился воспоминанием: в 2009 году, когда у нас сильно просела реклама, и в Латвии мало кто мог себе позволить вкладываться в производство журналистского контента, на российских каналах возникло вдруг множество дорогостоящих проектов, с непонятно откуда взявшимися деньгами.

Не удивительно, что российское телевидение для многих интереснее латвийского... Вероятно именно в тех временах нам надо искать истоки будущих информационных войн, с разной степенью рвения осваивающих «пропагандистские» бюджеты.

Простая контррпропаганда, построенная на том, чтобы разоблачать вранье, потоками низвергаемое в ток-шоу каналов российского телевидения, сегодня не эффективно.

Среди знакомых и даже коллег мне, например, с большим трудом удалось обнаружить тех, кто смотрит прогрессивный канал «Настоящее время». Говорят: включались раз-другой - нет уж, увольте. Там ведь то же самое, что на прочем ТВ, только с иной, оппозиционной позиции. Неубедительно и неинтересно.

Ясное, что бюджеты - по сравнению с государственной российской пропагандой - у оппозиционных СМИ несопоставимые и условия не равны. Но дело и в том, что простые вещи больше вообще не работают. Не работает лобовая контррпропаганда: сколько можно оправдываться, разъясняя "как было на самом деле"? Но не срабатывает и "чернуха".

По мнению Галины Тимченко (портал "Медуза, редакция которого базируется в Латвии), людей так долго "дергали" за самые больные места, так много им кричали, что чувства притупились, реакция на крик уже не та, хочется спокойной интонации.

FOTO: Пресс-фото

Вера Кричевская, режиссер фильма о Борисе Немцове, которым открылся рижский ARTDOCFEST, поделилась неожиданным наблюдением. Видела как-то недавно на канале «Россия 1» сюжет... с мирно гуляющим по Киеву Андреем Малаховым - и такая ласковая, задушевная звучала интонация, будто никакие там в Украине уже не «фашисты», и бцдто все, что тот же Малахов в ток-шоу ранее проповедлвал, следует забыть, как страшный сон...

По мнению Веры Кричевской, неизбежность смены форматов - на человеческий и задушевный - понимает, видимо, и руководство самых агрессивных пропагандистских ток-шоу. Вероятно, запрос у общества нынче иной.

Ходят упорные слухи, что руководители ранее самых агрессивно-патриотичных каналов сегодня всеми силами зазывают в свои программы людей с репутацией либералов и - страшно сказать! - даже убежденных демократов.

Тем временем на головы потребителя информации обрушивается такая лавина всего, что «мозги мирных граждан зависают, как ретро-компьютеры».

Именно так выразился один из участников дискуссии. В порядке реплик прозвучало немало интересных и остроумных замечаний. О том, например, что самый главный редактор любого СМИ сегодня - господин Цекерберг, ведь из социальных сетей, по ссылкам того же Фейсбука на сайты СМИ приходят сегодня миллионы читателей...

Кристиан Розенвалдс, специалист по общественным отношениям и СМИ, высказался в том духе, что не видит особой разницы в повестке латвийских и российских медиа, а также сознался в том, что сам, обращаясь ко многим источникам, читает, как правило, только заголовки новостей. И людей, поступающих аналогичным образом будет все больше.

Может быть, создателям медиа-контента пора уже не выстраиваться в шеренгу - ни тех, кто исключительно «за», ни тех, кто - категорически «против»?..

Что вообще делать в этой ситуации СМИ? Когда меняются контуры реальности, ее более не отражают привычные и устоявшиеся форматы. Главной задачей серьезных медиа - по мнению Галины Тимченко - сегодня является не информирование о чем-либо, а ранжирование новостей. По мнению создателей «Медузы» страшны не фейковые новости сами по себе. Но они формируют альтернативную реальность - и обыватель уверен: для него украинский кризис куда как важнее, чем его собственная жизнь...

...А что в кинозалах фестиваля? На рижском «АртДокФесте» уже показаны три из восьми его фильмов.

Открывшая программу документального кино лента «Слишком свободный человек», сделана режиссером Верой Кричевской и журналистом Михаилом Фишманом, который для фильма провел интервью с хорошо информированными современниками. Получилось не просто кино о Борисе Немцове, узнаваемом и бешено популярном когда-то политике, убитом на фоне Кремля.

Авторы не стали создавать гламурный и пафосный образ героя. ("Каким он парнем был!..") Этого, кстати, немножко боишься, когда идешь в такое кино. Все на экране куда как круче: в

два часа экранного времени упакована чуть ли не вся история постсоветской России, преломившаяся в одной единственной судьбе. Многое узнаешь впервые и местами просто оторопь берет!..

Не удивительно, что «Слишком свободный человек», в прошлом году показанный на российском «АртДокФесте», фильм потом не просто шел в кинотеатрах, но стал самым кассовым из всех документальных лент последнего времени.

FOTO: Пресс-фото

А вот с «Процессом» молодого режиссера Аскольда Курова история совершенно иная. Фильм следит за судебным процессом над Олегом Сенцовым, украинским гражданином, арестованным по надуманному обвинению, вывезенном в Россию и в назидание другим осужденному на 20 лет. Эта лента - попытка привлечь внимание к судьбе человека, осужденного по сфабрикованному против него обвинению.

Прежде чем влипнуть в эту историю, активист Евромайдана Олег Сенцов талантливо дебютировал как режиссер документального кино. Ему бы кино снимать, а не в тюрьме сидеть.

Протесты Европейской киноакадемии и известных кинематографистов и заступничество авторитетных людей ни к чему не привели. А за Сеньцова заступились Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Агнешка Холланд, Кен Лоуч, Джонни Депп...

В сам фильм вошел эпизод с разговором с президентом Владимиром Путиным режиссера Александра Сокурова. Но пока что в деле Сенцова, отбывающего наказание в Якутии, это ничего не изменило... Вероятно, это не тот случай, когда уместно судить о достоинствах и недостатках картины.

Лента, сделанная в формате свидетельского показания, увы, имеет мало шансов быть показанной в России... Хотя именно там главная зрительская аудитория, та,которой фильм по большому счету адресован.

FOTO: Пресс-фото

Впереди в программе рижского ARTDOCFEST еще несколько дискуссий - в том числе о героях и антигероях. А также несколько фильмов.

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