На латвийских дорогах начнут работать еще четыре стационарных фоторадара

В ближайшие дни на дорогах Латвии начнут работать еще четыре стационарных фоторадара, которые будут находиться в Пуре, Дурбе, Лиласте и Балдоне, сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

Всего на дорогах Латвии будет 52 стационарных фоторадара.

Четыре новые радара уже установлены, и около них помещены предупредительные знаки с указанием разрешенной скорости движения. ДБДД обращает внимание водителей на то, что режим скорости нужно соблюдать всегда и не только в местах, где установлены радары.

По утвержденному правительством плану, до 2018 года на дорогах Латвии планируется установить 100 радаров, до конца этого года - еще восемь.

Места для фоторадаров определяются по статистике ДТП и информации об участках дорог с интенсивным движением. Места установки согласуют между собой ДБДД, Госполиция, ГАО «Латвияс валстс цели» и самоуправления.

Как сообщалось, Госполиция от предприятия «Reck» 22 августа получила 12 новых передвижных фоторадаров.