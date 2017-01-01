Расчеты Минблага: на сколько повысится пенсия с 1 октября

Как сообщает министерство благосостояния сегодня, с 1 октября этого года произойдет ежегодная индексация пенсий по возрасту - это происходит по закону «О государственных пенсиях». В этом году в индексации будет учитываться также стаж работы.

Как поясняет министр благосостояния Янис Рейрс, рост пенсий после индексации этого года будет в два раза больше, чем в прошлом году, когда средняя прибавка составила 4 евро.

В этом году в среднем пенсии вырастут на 10 евро.

В этом году также будет учитываться рабочий стаж, и это коснется 92 процентов пенсионеров страны.

Если стаж работы составляет от 30 до 39 лет, то индексация будет в размере 60% от прироста зарплат в стране. Пенсионеры со стажем 40 лет и более могут рассчитывать на индексацию в размере 70% от прироста заработных плат в стране.

Директора департамента социально страхования министерства благосостояния Сандра Стабиня поясняет ситуацию в цифрах. Индексация будут включать себя пенсии по старости, инвалидности, пенсию и вознаграждения, выплаченные или пересчитанные до 30 сентября 2017 года.

В этом году для пенсионеров важно учитывать сумму в 349 евро! С 1 октября этого года, применяя индекс 1.0439, увеличится размер пенсий и вознаграждений, которые не превышают эту сумму. Это значит, что все пенсии, которые менее 349 евро, будет увеличены на 4,39%.

Рост пенсий будет зависеть от их размера. Чем больше сама пенсия, тем больше прибавка к ней.

Например, пенсия в 200 евро вырастет на 8,78 евро. Пенсия в 300 евро вырастет на 13,17 евро. А у пенсионеров с пенсией 349 евро будет больше на 15,32 евро. Все пенсии выше этой суммы также вырастут на 15,32 евро.

Следует иметь в виду, что будет проиндексирована только сумма пенсии, которая не учитывает доплаты за пенсионный стаж до 1996 года. Например, если пенсия составляет 200 евро, но добавлено еще 15 евро за стаж, то учитывается только сама основная пенсия, а значит прибавка будет 8,78 евро.

Стоит напомнить еще и то, что из индексированной пенсии будет также вычитаться подоходный налог с населения, а это уменьшит конечную сумму.

Индексацию пенсий обеспечивает Государственное агентство социального страхования, и это делается автоматически.