Коалиция не поддержит предложение Вейониса прекратить присваивать статус негражданина

По инициативе ВЛ-TБ/ДННЛ этот вопрос сегодня обсуждался на совещании партий правящей коалиции. «Мы напоминаем, что в коалиционном договоре установлен круг вопросов, по которым необходимо прийти к консенсусу, чтобы можно было их продвигать. Расширение круга граждан - один из этих вопросов», - сказал журналистам сопредседатель ВЛ-TБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

В Латвии все еще нет единой системы образования, поэтому эту инициативу президента поддерживать не следует, пояснил он. Сегодня ВЛ-TБ/ДННЛ известило партнеров по коалиции, что воспользуется свои правом вето, и получило от коалиции заверения в том, что это предложение продвигаться не будет.

Премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что с учетом позиции ВЛ-TБ/ДННЛ этот вопрос обсуждению не подлежит. От оценки инициативы президента по существу он воздержался. «Правительство стабильно, и не хотелось бы начинать дискуссии, которые могли бы повлиять на его стабильность», - сказал премьер.

Председатель «Единства» Арвил Ашераденс тоже считает, что нет смысла начинать дискуссии, если один из партнеров по коалиции блокирует этот вопрос.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что для Латвии пришло время поставить точку в предоставлении статуса неграждан.

Дискуссию о прекращении предоставления в Латвии статуса негражданина президент организовал, чтобы обсудить с экспертами свою инициативу о регистрации детей неграждан гражданами Латвии уже в момент рождения, если только родители не выберут для них другое гражданство.

По словам президента, дискуссия важна для общества и государства, так как поможет в разработке и формулировке предложений, которые будут поданы в парламент, возможно, уже на следующей неделе.

«Взвешенное решение в правительстве будет важным, потому что все дети, которые рождаются в Латвии, - это наши дети. И родившиеся, и те, кто только родится. Пришло время поставить точку в предоставлении статуса негражданина, так как мы - современное европейское государство, готовое к таким вызовам», - заявил Вейонис.

Он считает, что нельзя продолжать предоставлять статус негражданина, иначе «бег по кругу никогда не кончится». Бояться этого не нужно, уверен президент.

«Мы должны быть уверены в своем государстве, в том, что наша система образования готова и способна внести свой вклад в воспитание каждого ребенка порядочным гражданином Латвии. Пусть нам хватит воли и возможностей сделать это», - сказал Вейонис.