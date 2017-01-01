Рижская дума признала ошибку в работе своих сотрудников при инциденте с дроном

Рижская дума признала ошибку в работе своих сотрудников при инциденте в Плявниекской средней школе, когда на стадионе во время линейки 1 сентября недалеко от детей упал дрон, который использовался для съемки рекламного ролика мэра Риги Нила Ушакова - сообщает телеканал LNT.

«Мы констатировали неисполнительность работников думы, так как мероприятие было не полностью согласовано, как этого требуют правила Кабинета Министров. Наши работники устно обо всем договорились, в то время как правилами предусмотрено письменное соглашение, и эти работники получили от своих начальников выговор», — рассказывает пресс-секретарь РД Угис Видаускис.

Представитель Рижской думы также отмечает, что пилот дрона нарушил правило о расстоянии в 50 метров от места проведения мероприятия.

По данному факту начато административное дело.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в Агентстве гражданской авиации состоялось собрание, на котором обсуждался случай в Рижской Плявниекской средней школе. По словам бывшего педагога этой школы Дагнии Кравале, которая тоже была 1 сентября на мероприятии, сильного испуга дети и взрослые не получили. Поэтому после падения, дрон снова поднялся в воздух и продолжил снимать мероприятие.

Несмотря на общее спокойствие, при использовании дрона был нарушен ряд правил, пояснили Русскому вещанию в Агентсве гражданской авиации.

Если дрон летает над людьми, он должен быть оснащён парашютом, который во время падения мог бы обезопасить окружающих.

В случае аварии так же должен сработать акустический, предупреждающий сигнал. Вес летательного аппарата в Плявниеках не сообщается, но если он превысит полтора килограмма, то число нарушений увеличится.

«Если он тяжелее 1,5 кг, то нельзя совершать полёты над людьми, потому что там ни один парашют ничего не спасет. Это максимальный предел, хотя ясно, что объект весом полтора кг с вращающимися пропеллерами получает большое ускорение, падает как камень», - рассказал Марис Городцовс, директор Агентства гражданской авиации.