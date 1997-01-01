Выпускник-98: «Сегодня русская школа живёт в Латвии не благодаря, а вопреки»

«Министерство образования снимает с себя ответственность за качество преподавания латышского языка, перекладывая всё на плечи школы и родителей, оставляя за собой функции экзаменатора», - так комментирует новый закон «ответы на экзамены - только на латышском» выпускник русской школы-98. В рамках проекта о выпускниках школ нацменьшинств Русский TVNET пытается найти ответы на вопросы - как на русскоязычных школьников повлияет закон, предусматривающий сдачу централизованных экзаменов исключительно на госязыке, станет ли это для них дополнительным стрессом или, напротив, повысит конкурентоспособность русскоязычных выпускников на рынке труда.

На прошлой неделе Русский TVNET опубликовал историю рижанки, которая закончила школу в 1997 году. Она рассказала о том, что 20 лет назад в школах нацменьшинств латышский учили, но на практике никто языка не знал. Основные трудности у выпускников тех лет вызвал экзамен по математике - тогда школьники были больше сконцентрированы не на том, как решить задачи, а на том, как правильно их понять.

На этой неделе в рамках проекта «Выпускники русских школ» свои размышления на данную тему высказал Константин Чекушин, который закончил даугавпилсскую русскую школу в 1998 году. Однако он предпочёл сконцентрироваться не на воспоминаниях своих школьных лет, а на рассуждениях о нововведениях, которые коснутся сегодняшних латвийских школьников, в том числе и его детей.

"Воздержусь от своих воспоминаний, я ещё даже в университете успел поучиться пару лет на русском. Поэтому просто мысли на данную тему от родителя двух дочек, одна из которых ходит в школу, вторая - в детский сад.

Вопрос русских школ надо рассматривать в комплексе. Ведь вопрос образования начинается с подготовки учителей и заканчивается рынком труда, где выпускник в итоге сможет реализовать себя, применяя всё то, чему он учился.

«Заканчивается» - это образное выражение. Ведь учиться приходится всю свою жизнь. Поэтому экзамены - это лишь небольшой кусочек в общей мозаике», - начинает свой рассказ он.

"Сегодня русская школа живёт в Латвии не благодаря, а вопреки. Её хотели уничтожить ещё в конце девяностых годов, приняв соответствующие законы о полном переводе образовательного процесса на латышский язык. Думаю, не нужно объяснять, что решение это было продиктовано исключительно политической волей. Никого особо не волновало, как это могло повлиять на детей. За исключением, конечно, родителей, педагогов и самих школьников, которые и организовали один из самых массовых протестов в 2004 году.

Самое плохое, что как тогда, так и сейчас вопрос решается не в профессиональной плоскости, а в политической. Это, в свою очередь, порождает целую цепочку неясностей - куда мы вообще идём с нашим образованием?

Говоря о реформе школьного образования, Министерство любит рассуждать об уникальном подходе к детям (компетентностный подход), о независимой школе, способной на смелые эксперименты. В то же время все эти смелые речи разбиваются о реальные нормативы и законы, которыми регламентируют жизнь, в большей мере, - в русских школах, в меньшей - в латышских.

И тут возникает законный вопрос - если теперь все экзамены будут только на латышском, то зачем эти «с неба взятые» пропорции 60 на 40? (в средних школах нацменьшинств 60% занятий проходят на латышском языке, а 40% — на языках соответствующего национального меньшинства - прим.ред.) Всё, экзамены дети сдают на латышском, так дайте им учиться по сценарию, который выберут школы и родители!", - рассуждает Константин.

"Министерство образования всё время подчёркивает, что заботится о детях. Это довольно циничное заявление на фоне того, что, по данным статистики, после введения единого централизованного экзамена по госязыку для латышских и русских школ, оценки детей из школ нацменьшинств ухудшились. А что означают более низкие оценки? Это меньшие шансы поступить на бюджетные места в латвийские ВУЗы.

Сейчас, после введения новых поправок к закону, результаты снова могут ухудшиться. Кто-то понесёт за это наказание? Только школьники.

Это очень странная забота Министерства о наших детях. Забота, вопреки просьбам родителей, общественных организаций и самих детей.

Последние поправки постарались оформить как можно быстрее, в летний период, когда в школах проходят экзамены, за которыми следует пора отпусков и лагерей. Без каких-либо дискуссий, которые являются основой демократических процессов в обществе.

По факту, Министерство образования перекладывает с себя образовательные функции на родителей. Уже сейчас многим приходится заниматься вместе с детьми, переводя им информацию с латышского на русский.

Министерство снимает с себя ответственность за качество преподавания латышского языка, перекладывая всё бремя на плечи школы и опять же родителей, оставляя за собой функции экзаменатора.

Я уже не говорю про то, что в педагогическом университете нет подготовки учителей для школ нацменьшинство от слова «совсем». Как будто и школ нет. Наверное, смотрят в будущее, а там таким школам места нет. Поэтому вывод у меня только один.

Сильный действительно станет сильнее - тот, у кого родители могут позволить себе участвовать в образовательном процессе и заполнять пробелы, появляющиеся по вине Министерства образования. Слабый же станет слабее.

Произойдёт расслоение, которое ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе не приведёт", - поделился своим мнением Константин Чекушин, который в августе изложил свои соображения и на заседании Кабинета министров.

Напоминаем, Русский TVNET запускает серию статей, в которых бывшие русскоязычные выпускники средних школ нацменьшинств разных лет поделятся своим опытом.

Не вызывают ли централизованные экзамены на латышском у школьников лишнего стресса? Как на практике выглядит билингвальное образование? Действительно ли выпускники русских школ менее конкурентоспособны на рынке труда, или проблема надумана, и выпускники русских школ знают латышский на уровне носителей языка?

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