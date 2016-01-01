Торговец: эстонцы едут за топливом в Латвию, а латвийцы скоро поедут в Литву

На бензозаправках — аншлаг: продажи легального горючего в первом полугодии увеличились на шесть процентов, а дизельного топлива — на десять процентов. Такие данные обобщила Служба государственных налогов. В ведомстве связывают тенденцию с общим экономическим ростом в стране. Однако по мнению главы Латвийской ассоциации торговцев горючим Мартиньша Стиранса, благодарить за такой рост продаж следует... эстонцев.

Как указал Стиранс в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь», сейчас цены на горючее в Латвии значительно выгоднее, чем в соседней Эстонии.

«У нас дешевле, потому что у нас ниже налог. Эстонцы пошли путем повышения акцизного налога чтобы пополнить свою казну уже с 2016 года, и вот начиная с 2016 года появилось очень много эстонских клиентов. Особенно — транспортные компании, которые приезжают в Латвию и заправляются. Торговцы признают: очень много эстонцев. Да, отчасти [рост продаж горючего] связан с ростом экономики, но еще раз говорю: это эстонцы», — подчеркнул предприниматель.

Вместе с тем Стиранс указал, что уже совсем скоро на месте эстонцев, покупающих топливо у соседей, окажутся сами латвийцы.

«Эстонский опыт — очень яркий негативный пример того, что происходит после резкого роста акциза. Потребитель едет туда, где дешевле. [...] Нет информации, что в Литве будут повышены налоги после 1 января.

Соответственно, с повышением НДС и акциза в Латвии, у нас топливо станет дороже, чем в Литве.

И часть латвийских потребителей поедет в Литву, как сейчас эстонцы ездят в Латвию», — высказал прогноз Стиранс.