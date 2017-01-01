Составят регистр выпускников вузов

Первые данные для него вузы должны представить до 31 декабря 2017 года, а с 2018 года данные будут предоставляться Службе госдоходов (СГД), чтобы родителям, которым полагаются налоговые льготы за иждивенцев до 24-летнего возраста, не надо было запрашивать справки у вузов и самим подавать их в СГД.

Эта информация будет подаваться в СГД в электронном виде.

Информацию о студентах будут использовать и самоуправления, предусматривающие налоговые льготы за студентов для многодетных семей.

С введением регистра обмен информацией между вузами и Министерством образования и науки будет модернизирован. Регистр позволит также вести мониторинг трудоустройства выпускников вузов. Эта информация будет публично доступна и позволит будущим студентам сделать более осознанный выбор.