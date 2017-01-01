«Семьи хотят понять, как жить в этой стране, если доходы слишком низки»

Сегодня, 13 сентября, в парламентской Комиссии по запросам будут говорить о механизмах поддержки нуждающихся семей и детей, которые проживают в таких семьях. На заседание приглашены представители Министерства благосостояния и союза самоуправлений. Задача депутатов и специалистов — узнать, какие сегодня существуют механизмы поддержки этой категории людей, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Количество нуждающихся людей в Латвии сокращается. В прошлом году их было почти 69 000. Из них третья часть — дети. Статус нуждающегося семья получает в том случае, если доходы на одного ее члена не превышают 128 евро и 6 центов.

«Поддержка таким семьям оказывается как со стороны самоуправления, так и со стороны государства. Государство выплачивает пособия, которые, вероятно, нужно пересмотреть и увеличить. Свои пособия выплачивают и самоуправления, перед этим оценив уровень доходов и имущество конкретной семьи», — рассказывает советник Латвийского союза самоуправлений Илзе Рудзите.

Она отметила, что ситуации бывают разные. Есть семьи, которые попадают в поле зрения социальной службы на очень короткое время. Например, решают вопрос с безработицей. В свою очередь есть и такие семьи, которые социальную помощь получают на протяжении долгих лет. Есть случаи, когда у таких родителей вырастают дети, которые потом уже сами живут по такой же модели.

«У разных самоуправлений разная помощь. Есть те, кто обеспечивает бесплатные обеды в школах и детских садах, предоставляет скидки на посещение кружков по интересам. То, о чем нужно думать и что является существенным для семей с детьми — это программа приобретения жилья, возможности трудоустройства, развитие социального предпринимательства», — говорит Рудзите.

Помощь нуждающимся оказывает в том числе и негосударственный сектор. Лайла Балга из Латвийского отделения Европейской сети против бедности отметила, что помимо материальной помощи, эти семьи очень нуждаются в психологической.

«И в Риге, и в селе важны, в первую очередь, не деньги, а психологическая помощь. И родители, и дети хотят получить информацию и психологическую помощь — как жить в этой стране, как выжить, если доходы слишком низки»,

— указывает специалист.

По словам Балги, одна из задач организации – реализация социально-образовательных программ.

«Сами семьи, между прочим, очень возражают против того, чтобы их считали бедными и которым что-то нужно от других. Они хотят, чтобы общество их уважало»,

— говорит Балга.

На сегодняшнем заседании комиссии по запросам депутаты совместно со специалистами будут искать новые варианты поддержки нуждающихся. Депутат комиссии Инесе Лайзане отметила, что для этого нужно детально ознакомиться с ситуацией, цифрами, а затем уже предлагать новые решения.

«С началом учебного года дети из нуждающихся семей особенно заметны. Эти семьи испытывают сложности с приобретением школьного инвентаря, одежды. Мы пригласили на заседание представителей тех учреждений, которые занимаются поддержкой детей из нуждающихся семей. Мы хотим узнать, что это за механизмы. Планируя бюджет на следующий год, планируя финансирование, мы должны видеть, что выделенные деньги достигают адресата», — заключила Лайзане.

Лайзане добавила, что важно не только достичь поставленной цели, но и сделать это максимально эффективно.