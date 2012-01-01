Инфографика: Как сдают экзамены в русских и латышских школах

С этого учебного года все 12-классники смогут отвечать на вопросы централизованных экзаменов исключительно на латышском языке. Русский TVNET решил проверить прозвучавшую ранее информацию о том, что результаты экзаменов в школах нацменьшинств хуже, чем в образовательных заведениях, где обучение проходит исключительно на госязыке. Сколько баллов на экзаменах набрали ученики латышских школ и какие отметки получили выпускники школ нацменьшинств - в наших инфографиках.

Как ранее сообщал Русский TVNET, Государственный центр содержания образования считает, что поправки к закону о порядке сдачи экзаменов повысят возможности выпускников на рынке труда.

Представители центра комментируют - с каждым годом растет количество латвийских старшеклассников, выбирающих вести заметки, делать комментарии и писать ответы на латышском языке.

Язык ответов на вопросы централизованного экзамена 2008-2016 гг.

Однако, несмотря на это, результаты централизованного экзамена по госязыку среди представителей нацменьшинств существенно ниже, чем оценки выпускников латышских школ - именно по данной дисциплине между средним баллом латышей и средним баллом представителей нацменьшинств разрыв максимален.

Экзамен по этому латышскому языку в 12-м классе стал единым для всех в 2012 году. До этого содержание экзамена в школах с латышским языком обучения и в школах нацменьшинств отличалось.

Динамика результатов в латышских школах и школах нацменьшинств до введения единого экзамена

(До 2012 года в Латвии действовала шестиуровневая система оценок, когда школьники за сданные экзамены получали категории от «А» до «F». «A» (85%-100%) и «B» (70%-84%) являлись высшими баллами).

Тогда учащиеся в школах нацменьшинств на экзаменах показали результаты выше, чем выпускники школ с латышским языком обучения. К примеру, по данным Министерства образования, в 2008/2009 учебном году 3,8% выпускников школ нацменьшинств получили уровень А и 28,78% - уровень B, тогда как уровень А получили 5,38%, а уровень В - 23,26% учащихся латышских школ.

Результаты-2017

С 2012 года Государственный Центр качества образования не предоставляет отдельную статистику результатов централизованных экзаменов латышских школ и школ нацменьшинств.

Для того, чтобы получить данные, Русский TVNET проанализировал оценки (а именно - количество набранных процентов на экзаменах по математике, латышскому языку и английскому языку). Для получения данных не были использованы результаты школьников, учащихся в профессиональных техникумах, вечерних школах, школах с двумя потоками обучения - латышским и русским.

Согласно полученный данным, средний бал, набранный учащимися латышских школ на экзамене по математике, составил 59,66%. Русские выпускники в среднем на данном экзамене набрали 52,49%. На экзамене по английскому языку учащиеся русских и латышских школ показали практически одинаковые результаты, а вот разрыв результатов по предмету «латышский язык» огромен - 66,98% - средний был выпускников латышских школ против 46,46% у русских 12-классников.

Средний балл на централизованных экзаменах у русских и латышских школьников, 2017 г.

Хуже всего русские школьники централизованный экзамен по латышскому сдали в 2015 году - тогда средний балл лишь немного превысил 40%.

Как известно, многие родители школьников обеспокоены тем, что после поправок к закону, согласно которым с этого учебного года все 12-классники смогут отвечать на вопросы централизованных экзаменов исключительно на латышском языке, могут ухудшиться и без того невысокие результаты русских школьников. В любом случае, какие-либо выводы можно будет сделать лишь в конце этого учебного года.

Кстати, Русскому TVNET стало интересно - удастся ли Министерству образования в этом году сэкономить бюджетные деньги, ведь для проверки централизованных экзаменов начиная с этого года не будет необходимости привлекать педагогов, которые знают русский язык.

«Сэкономить средства не получится, однако есть один «выигрыш» - поправки к закону увеличат круг специалистов, которые смогут принимать участие в проверке централизованных экзаменов, т.к. теперь нам не придётся включать в список компетенций проверяющих знание русского языка», - прокомментировала специалист по связям с общественностью Государственного центра содержания образования Алисе Берзиня.

Напоминаем, Русский TVNET запускает серию статей, в которых бывшие русскоязычные выпускники средних школ нацменьшинств разных лет поделятся своим опытом.

Не вызывают ли централизованные экзамены на латышском у школьников лишнего стресса? Как на практике выглядит билингвальное образование? Действительно ли выпускники русских школ менее конкурентоспособны на рынке труда, или проблема надумана, и выпускники русских школ знают латышский на уровне носителей языка?

Если вам есть, чем поделиться по данной теме, пишите свои истории на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv, и мы обязательно расскажем и о вашем опыте!