Маршрут на выходные: сельские дворцы, большие гонки и «деревянная» Рига

В Риге в выходные есть чем заняться и взрослым и детям. В программе Рижского международного фестиваля множество фильмов для семейного просмотра, на новейшей детской площадке - официальное открытие. А на трассе «Бикерниеки» 16 и 17 сентября - роскошное зрелище - ралли-кросс, самые интересные для зрителей автогонки, чемпионата мира Neste World RX of Latvia. Есть повод и для путешествия через всю Латвию...

Дворцы и усадьбы и бал путешественников

FOTO: Эвия Трифанова/LETA

С мая по октябрь в стране очередной раз проходит акция «Путешествуй по дворцам и усадьбам Латвии», которая нашим людям давно полюбилась.

Участвуют в акции 69 разных интересных мест, как давно известных туристам, так и не известных совсем. Главный стимул для путешественников - приглашение на бал, который в этом году состоится 25 ноября в Яунпилсском замке.

Акция продлится до 28 октября, так что время еще есть. Список дворцов и усадеб, участвующих в акции - на сайте ассоциации, в которую объединились владельцы. Есть там адреса и вполне раскрученные, вроде дворцов в Цесисе и Межотне. Но и совсем скромные сельские усадьбы на внимание публики тоже претендуют.

Карта дворцов и усадеб Латвии

Как и в прошлые годы, азартным туристам предлагается взять во время осмотра паспорт путешественника - и ставить в него отметки при посещении каждого нового места.

Среди тех, кто за летний сезон объехал пять и более усадеб и дворцов, будут разыграны призы. А пятьдесят самых активных путешественников пригласят на бал в Яунпилс.

Если вы прежде бывали в каких-то усадьбах-дворцах, не спешите списывать их в «давно знакомые», перемен много. Русский TVNET в летнем путешествии по Латвии в этом вполне убедился.

В парк дворца Бирини, например, теперь пускают за деньги - билет надо брать как на вход во дворец, так и в парк, зато красоту навели - любо-дорого смотреть.

Следующим летом акция для путешественников тоже планируется, но участвовать в ней будут уже дворцы и усадьбы всей Балтии.

Большие гонки на трассе в «Бикерниеки»

FOTO: Пресс-фото

Заядлые болельщики про автоспорт сами все знают и понимают. Мы же проинформируем всех остальных: предстоящий в субботу и воскресенье этап чемпионата мира-2017 Neste World RX of Latvia - это действительно круто! Чтобы на состязания такого уровня Рига могла претендовать, в комплексе «Бикерниеки» построили трассу для ралли-кросса.

Стартовать в выходные здесь будут в общей сложности 83 автомобиля, а среди пилотов будет и семеро латвийских парней. Трасса, на которой будут проходить соревнования, считается одной из самых безопасных для гонщиков и зрителей.

А этот вид автомобильных гонок - самым зрелищным, ведь состязаются пилоты на глазах у трибун, а не только «на лучшее время».

Стоимость билетов на Neste World RX of Latvia от 1 евро до 300 евро, самые дешевые, разумеется, давно раскуплены. Но если не замахиваться на лучшие места на самых крутых трибунах, персональную автостоянку и включенные в стоимость VIP-мест закуски, то можно приобрести билет и по очень реальным ценам.

Подробности о ралли

Гонки такого уровня в Латвии проходят уже второй раз.

Чем гордится «деревянная» Рига?

FOTO: Эвия Трифанова/LETA

В субботу, 16 сентября, экскурсией по рижскому Гризинькалнсу и окрестностям стартует цикл тематических встреч «Рига гордится», знакомящий с не самыми раскрученными, но интересными страницами истории города и новыми туристическими местами латвийской столицы.

Экскурсия начнется в 13.00, сбор в парке - у памятника борцам революции 1905 года. В программе - история парка и прилегающего к нему района, культурно-историческое наследие, жизнь замечательных рижан, связанных с этими местами.

В 16.00 в реставрационном центре «Koka Riga» пройдет лекция о деревянной архитектуре Риге.

Директор центра и телеведущий Владимир Эйхенбаумс расскажет о стилях и традициях рижской деревянной архитектуры, о реконструкции и реновации исторических зданий.

Вход - свободный.