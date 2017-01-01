В Рижской 1-й больнице откроется Центр боли

Рижская 1-я больница с активно развивается. Под руководством главы клиники интенсивной терапии и анестезиологии доцента Ирина Эванс начнется работать Центр боли. Место, где людей будут эффективно избавлять от боли в суставах, мышцах, спине. Руководитель Центра боли Ирина Эванс, анестезиолог, получивший дополнительную специальность врача-алголога в интервью порталу riga.lv рассказала, чем будет заниматься ее команда.

«Если кто не знает, то алголог это врач, который ищет причины боли пациента и назначает дополнительные исследования и терапию. Алгологами работаю врачи, которые уже имеют какую-то основную специальность. Это могут быть хирурги, невропатологи, семейные и все остальные, кто получил соответствующие знания», - рассказывает Ирина Эванс.

Алгология (гр. Алгос – боль, логос – наука) – сфера медицины, которая изучает острые и хронические боли, патофизиологию, методы уменьшения боли, в том числе обезболивающую терапию, анальгетики и механизмы работы.

Алголог – дополнительная специальность. Специалист неврологи используют в основном медикаментозное лечение, алгологи-анестезиологи используют и медикаменты, и блокады.

«Руководство 1-ой больницы с воодушевлением воспринимает инициативы, которые исходят от персонала. Разумеется, если данные предложения имеют научную базу, испробованы и доказаны. Алгология во многих странах мира очень активно используется, поэтому мы решили не отставать. У меня есть знания и опыт, а в больнице для Центра боли созданы все условия – с учетом нашей многофункциональности, мы можем привести в Центр боли любого специалиста, который поможет пациенту избавиться от боли», - рассказывает Ирина Эванс.

В Центре боли идут последние приготовления. Рентгеновская установка уже заняла свое место, как и кресла для пациентов, кушетки, кабинет врача.

«Напрямую из кабинета врача есть вход в манипуляционную, где будут проводится более серьезные процедуры при помощи специальной аппаратуры, позволяющей точно сделать блокаду», - рассказывает Ирина, одновременно переходя в соседнюю комнату отдыха для пациентов, в которую можно напрямую попасть из манипуляционной комнаты.

В Центре боли будут специализироваться на избавлении человека от неприятных ощущение в спине, мышцах и суставах. «Например, у человека болит спина в области почки. Мы, разумеется, исключим патологию почки – отправим на консультацию к нефрологу, и если все в порядке, то причиной боли могут быть проблемы с позвоночником – мы начнем это лечить. Важно не только констатировать, где прячется патология, но и понять, соответствует ли она жалобам пациента. Хочу отметить, что согласно статистике, чаще всего у людей болит именно спина. Причины могут быть разные, и не всегда они очень серьезную – зачастую боль в спине появляется из-за нагрузок или перенапряжения, поднятия тяжестей, сквозняков и т.д. Иногда достаточно пройти курс физиотерапии, или пропить таблетки. Хорошо лечат боль блокады – мы вводим противовоспалительный медикамент в источник боли. Некоторые люди по незнанию думают, что мы блокируем неприятные ощущения – нет, блокада боль лечит, а не просто притупляет», - рассказывает Ирина Эванс, которая училась едлать блокады в США.

Если в течение трех месяцев не лечить боль, она может стать хронической. «Если у вас что-то болит уже 5- 10 лет, то не нужно списывать себя со счетов, считая, что уже никто и ничего вам не поможет. Если не вылечить , то облегчить эту боль уж точно можно, при условии, что человек хочет лечится строго выполняет предписания врача», - рассказывает анестезиолог-алголог Эванс.