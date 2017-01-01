Общественный транспорт переходит на осеннее расписание

Предприятие Rīgas satiksme информирует, что пляжный сезон закрылся, поэтому с 23 сентября будут внесены изменения в график курсирования 2, 3, 19, 24, 29, 30, 36, 48, 56 и 58 автобуса.

В связи с этим будут изменения:

По выходным (с 25.09) 2, 3, 19, 24, 29, 36 и 58 автобуса

По рабочим дням ( с 25:09) 2, 19, 24, 29, 36, 48, 56 и 58 автобуса

Маршрут 58-го автобуса по выходным будет обслуживаться также, как и раньше. С 23 сентября он будет курсировать по основному маршруту «Пурвциемс – Вецмилгравис».

Автобусы третьего маршрута будут курсировать по основному маршруту «Плявниеки-Даугавгрива», 29-й автобус будет курсировать по маршруту «Межциемс-Вецмилгравис»

Автобус 30-го маршрута будет курсировать так же как и раньше – по рабочим дням.