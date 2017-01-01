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Единый номер оперативных служб 112 возобновил работу

LETA
Фото: Valsts policija

Информационному центру Министерства внутренних дел удалось возобновить во всей Латвии работу единого телефонного номера оперативных служб 112, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Как пояснили в Информационном центре МВД, проблемы в работе центра звонков 112 были связаны с неполадками аппаратуры связи, причины которых сейчас анализируются.

Как сообщалось, примерно в 15.00 ГПСС сообщила, что по техническим причинам не работает единый номер оперативных служб 112.

Жителей, которые нуждались в помощи, просили звонить на номера Госполиции 110, Службы неотложной медицинской помощи 113 и газовой аварийной службы 114.

Номер 112 содержит Информационный центр Министерства внутренних дел. Номер 112 работает с 1997 года, и подобный сбой произошел впервые.

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