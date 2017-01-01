В прибрежных районах Латвии ночью и утром ожидается шторм

Сегодня ночью (13 сентября) в прибрежных районах ожидается сильный ветер, предупредили латвийский синоптики.

До 2 часов ночи в прибрежных районах скорость южного, юго-западного ветра в порывах будет достигать 15-19 м/сек.

Во второй половине ночи до 5.00 ветер продолжит усиливаться и его скорость в порывах будет достигать 20-24 м/сек.

В четверг утром с 5.00 до 10.00 шквалистый ветер скоростью 15-19 м/сек. ожидается уже во многих местах Латвии, в западных и центральных районах его скорость будет достигать 20-24 м/сек, на морском побережье - 25 м/сек.

Во второй половине дня ветер постепенно стихнет.

По шкале Бофорта ветер скоростью свыше 20,8 м/сек. считается штормом, свыше 24,5 м/сек - сильным штормом.

Синоптики предупреждают, что ночью в западной части Латвии ожидается сильный дождь, количество осадков достигнет 15-30 мм.

В Курземе интенсивные дожди ожидаются также в течение дня.