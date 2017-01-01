Из-за ветра уровень воды в море поднялся на 80 см

Из-за сильного юго-западного ветра уровень воды в море возле Лиепаи и Вентспилса поднялся на 70-80 см, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В море может быть смыта часть пляжной инфраструктуры, оставшейся после летнего сезона. В море напротив Лиепаи прогнозируются волны высотой 4-5 м.

Повышение уровня воды началось и в Рижском заливе. В столице уровень воды повысится примерно на полметра выше средней отметки, но останется ниже критической отметки.

Рано утром скорость ветра на Курземском побережье составляла более 20 метров в секунду, в Лиепайском порту 25 метров в секунду.