Непогода в Латвии: поля затоплены, дороги размыты, реки вышли из берегов

В Илукстском и Акнистском крае в ночь с 13 на 14 сентября непрерывно шел дождь, из-за чего в Латгале в четверг (14 сентября) образовалась практически та же картина, что сотрясала жителей Латвии неполный месяц назад. Ливни не нанесли урона муниципальной инфраструктуре, но затопили хлебные поля, а местами на дорогах образовались размывы. «Снова пострадали фермеры. Семена подготовлены, но посеять ничего нельзя», - рассказал агентству ЛЕТА заместитель председателя краевого самоуправления Майгурс Криеванс. Однако теперь непогода коснулась и прибрежных районов страны.

На данный момент для легкового транспорта закрыт участок региональной дороги P62 Краслава-Прейли-Мадона около Квитайне в Аташиенской волости Крустпилсского края, сообщили агентству ЛЕТА в АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

Этот участок затопило, на нем велись строительные работы, которые сейчас прекращены.

«Из-за сильных дождей в реках и канавах повышается уровень воды, по прогнозам синоптиков, дожди продолжатся, а в некоторых регионах усилится ветер», - поясняют в ЛВЦ. Объехать закрытые участки можно по муниципальным и лесным дорогам.

Plūdu dēļ satiksmei slēgts reģionālā autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona posms Atašienes pagastā: https://t.co/8A4IqKlicj pic.twitter.com/1XLJyIB4CK— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) September 14, 2017

По словам руководителя Акнистской думы Вии Дзене, «к полям подъехать нельзя, все мокрое, сено стоит». Такая же ситуация в Салской волости.

В Екабпилсском крае реки вышли из берегов, рассказал председатель краевой думы Айварс Ванагс. Местами на дорогах образовались вымоины, вода стоит и на полях.

Как пишет портал liepajniekiem.lv, ветер и дождь, которые начались в Лиепае еще вчера вечером, заливают не только улицы, но также и ломают ветки на деревьях, и сами деревья в том числе. Уже с самого утра в городе работают сотрудники Коммунального управления.

Pārsteigums bērnu dārzā šorīt. A post shared by gintars peleckis (@gintars3284) on Sep 13, 2017 at 11:07pm PDT

Из-за сильного юго-западного ветра уровень воды в море возле Лиепаи и Вентспилса поднялся на 70-80 см, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Судя по фотографиям и видео, размещенным в социальных сетях, в Лиепае ураган рвет и мечет.

A post shared by Armands (@intlers) on Sep 13, 2017 at 9:47pm PDT

В море может быть смыта часть пляжной инфраструктуры, оставшейся после летнего сезона. В море напротив Лиепаи прогнозируются волны высотой 4-5 м.

Повышение уровня воды началось и в Рижском заливе. В столице уровень воды повысится примерно на полметра выше средней отметки, но останется ниже критической отметки.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу в Латвии дожди продолжатся, местами с грозами. Скорость ветра составит 12-17 м/с, температура - от +12 до +16 градусов.