«Высокие тарифы — следствие покорности потребителей, чем пользуются бизнесмены»

Латвийский потребитель нетребователен и инертен, оттого и страдает: его покорностью пользуются коммерсанты, постоянно повышающие цены на свои товары и услуги, не встречая сопротивления. На это в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» указала Глава Совета по конкуренции Скайдрите Абрама.

В качестве примера Абрама привела сферу телекоммуникаций, где за последнее время были существенно увеличены тарифы.

«Мое обращение к потребителю: надо вести переговоры с оператором, надо требовать какой-то более выгодный для себя тариф. Если оператор не согласен — надо искать другого. Как показывает практика, это дает результат.

Оператор снижает тариф, когда видит, что может потерять клиента», — указала специалист.

Абрама добавила, что возглавляемый ею совет не всегда может применить санкции против тех же мобильных операторов, один за другим повышающих тарифы: свои действия компании оправдывают новыми европейскими регулировками, для обвинений же в картельном сговоре нужны неопровержимые доказательства. Поэтому во многом борьба за демократичные цены ложится на самого клиента.

«Здесь мало одних подозрений, что «кому-то кажется».[...]

Но проблема и в том, что наш потребитель не требователен к поставщику услуг. Мы принимаем все, что нам скажут. В два раза дороже? Будем платить. Бензин станет дороже? Все равно будем ездить столько же. Я думаю, что потребитель мало требует от поставщиков услуг и товаров»,

— подчеркнула Абрама.

По ее словам, если бы потребители начали массово требовать, например, снижения тарифов на мобильную связь, операторы бы пошли им навстречу из страха потери клиентов.

«У нас есть такие данные. Те, кто начали переговоры со своими операторами о предложениях повыгоднее, или просто пригрозили уйти к конкурентам, добились снижения тарифа. Есть, такие случаи есть», — акцентировала глава Совета по конкуренции.

Более подробную беседу с главой совета об актуальных для латвийского потребителя проблемах и событиях слушайте в подкасте выпуска программы.