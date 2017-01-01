Шпаргалка грибника: эти грибы сегодня можно найти в лесах Латвии

С 13 по 17 сентября в Латвийском музее природы проходят ежегодные Дни грибов. На экспозиции можно увидеть как привычные нам боровики, лисички и сыроежки, так и редко встречающиеся в Латвии грибы. Русский TVNET побывал на выставке и готов поделиться увиденным.

Кстати, на выставке представлены и ядовитые грибы. Кроме того, в музее можно пообщаться с экспертами, которые расскажут, какие грибы можно употреблять в пищу, а какие очень опасны, а также поделятся своими рецептами приготовления блюд из грибов.

Однако главный совет всех экспертов, микологов и бывалых грибников: «Не уверен - не бери»! Отправляясь в лес за грибами, будьте предельно осторожны и внимательны!