Расначс: ужесточение санкций за нарушение языковых правил поможет укрепить госязык

Ужесточение санкций за нарушение правил использования госязыка закрепит установленный Конституцией Латвии принцип - латышский язык как единственный государственный, заявил агентству ЛЕТА министр юстиции Дзинтарс Расначс (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Наказание должно быть справедливым и соразмерным тяжести совершенного нарушения, поэтому важно усовершенствовать санкционный механизм, отметил он. Усиление санкций имело бы также превентивное значение, считает министр.

Он надеется, что число случаев, когда должностные лица сознательно и публично игнорируют требования об использовании госязыка, сократится.

Сегодня Сейм концептуально одобрил подготовленный национальным объединением «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) законопроект, предусматривающий увеличение административных штрафов за нарушения в сфере использования госязыка.