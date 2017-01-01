Первый день учений «Запад-2017»: Никаких провокаций в Латвии не констатировано

Никаких провокаций в Латвии в связи с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017» сегодня не констатировано, сообщил агентству ЛЕТА министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Латвийские пограничники на восточной границе работают в усиленном режиме, Полиция безопасности проводит анализ информационного пространства и обрабатывает информацию, сказал он.

Эти учения не стали для Латвии сюрпризом, и латвийские службы к ним готовились, добавил Козловскис.

Представитель Минобороны Каспар Галкин тоже сказал агентству ЛЕТА, что вблизи латвийских границ никакой активности соседних стран, которая могла бы вызвать прямую военную угрозу, не констатировано.

Как сообщалось, сегодня стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017».

Учения «Запад-2017» проходят в строгом соответствии с международным правом, в Кремле не принимают упреки в их недостаточной открытости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем абсолютно провокационной вот эту волну нагнетания страстей вокруг этих учений. Это обычная практика любой страны, обычная практика проведения подобных учений. Все проводится в строгом соответствии с международным правом и соответствующими правилами», - сказал Песков журналистам в четверг.

«Что касается приглашения наблюдателей на учения - это я рекомендую обратиться в министерство обороны. Хотя могу сказать, что вряд ли какие-то упреки приемлемы, министерство обороны в ходе учений всегда сохраняет максимально возможный уровень транспарентности. Поэтому упреки относительно того, что недостаточный уровень открытости, мы не принимаем», - сказал Песков.

Пескова также спросили о том, может ли посетить учения президент РФ Владимир Путин. «Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений», - ответил он.