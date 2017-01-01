Латвия — страна-поставщик современных рабов?

Полиция Великобритании по подозрению в эксплуатации и содержании в рабских условиях людей задержала в городе Дерби шесть человек. В ходе операции были вызволены десять граждан Латвии, которые, как считает полиция, стали жертвами незаконной торговли людьми. Этот громкий случай – не единичный. Граждане нашей страны становятся жертвами современной работорговли все чаще, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Полиция Великобритании освободила десятерых латвийцев, содержавшихся в рабских условиях в городе Дерби. Как рассказали стражи порядка, жертвы были вынуждены работать за очень низкую плату, или вообще не получали зарплаты, а документы были оформлены таким образом, чтобы освободиться из «рабства» было чрезвычайно сложно. Преступление удалось раскрыть совместными силами английской полиции и нашей.

«Эксплуатировались десять человек из Латвии — девять мужчин и одна женщина, все совершеннолетние. Какую именно работу они выполняли, я не могу сказать, потому что следствие ведет британская сторона. Данное преступление было раскрыто совместными силами, и сейчас в Великобритании находятся два латвийских офицера полиции, которые помогают следствию на месте», — рассказал начальник отдела Госполиции Арманд Лубардс.

Сейчас предполагаемые жертвы торговли людьми находятся в безопасности. Пока идет следствие, они должны будут оставаться на территории Англии, затем — вернуться домой, где им будет предоставлена услуга социальной реабилитации для жертв торговли людьми. Каждый год эту программу в Латвии проходит более трех десятков человек.

«Сама жертва очень редко себя осознает жертвой. Чаще к нам обращаются родственники, родители, друзья, соцработники

— те, кто заметил, что с человеком случилось что-то неладное и что ему нужна помощь. Также к нам попадают люди, которые проходят в рамках уголовного процесса как потерпевшие», — рассказывает юрист организации «Убежище «Надежный Дом»» Гита Мирушкина.

То есть жертв насилия на самом деле гораздо больше. Многие предпочитают скрывать, многие не знают, куда обращаться за помощью. И если раньше наши граждане чаще попадали в сексуальное рабство, сегодня на первое место выходит трудовая эксплуатация. И в руки мошенников все чаще попадают мужчины.

«Это касается обоих полов и всех возрастов, обычно — городских жителей со средним образованием», — поясняет Мирушкина.

Как правило, Латвия — страна-поставщик современных рабов. И чаще всего они попадают в Англию, Ирландию, Германию и Швецию. Но и в нашем государстве происходят случаи торговли людьми.

«В Латвии в этом году по работорговле возбуждено уже четыре уголовных дела, одно из них касается трудовой эксплуатации», — рассказывает представитель Госполиции Арманд Лубардс.

По мнению общественных организаций ситуация с торговлей людьми впредь будет только обостряться, поскольку в стране совершенно не ведется превентивная работа с населением. Литва, к примеру, начала проводить информационные компании для своих граждан, живущих в Великобритании. Латвия примеру следовать не собирается. Но кое-какие действия все-таки планирует предпринять.

«Министерство внутренних дел планирует в следующем году организовать широкую информационную кампанию о том, что нужно учитывать при планировании выезда из Латвии в Великобританию. Мы попытаемся вовлечь в кампанию все самоуправления в Латвии, чтобы был личный контакт с жителями, чтобы они получили не только информационный буклет, но и могли задать вопрос», — рассказывает национальный координатор министерства внутренних дел по вопросам торговли людьми Ласма Стабиня.

Подробную информацию о вопросах, связанных с торговлей людьми можно получить по горячей телефонной линии 80002012. В Латвии действует и телефон доверия для жертв работорговли. По номеру 28612120 можно звонить круглосуточно.