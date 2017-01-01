Учения «Запад-2017» у границ Латвии: жители информируют о подозрительной активности

Полиция безопасности призвала жителей Латвии сообщать о наблюдениях, которые могут показаться подозрительными в связи с проходящими стратегическими учениями вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017». Насколько активны жители?

Журналисты обратились в ПБ с вопросом, откликаются ли на этот призыв латвийцы, на что сотрудники ответили утвердительно - подобная информация поступает и она проверяется. Более подробно сказанное не комментируется.

Обращаться можно по телефону 67208964 или электронной почте «dpdd@dp.gov.lv» круглосуточно. Жители могут рассказать, например, о появлении подозрительных людей в военной форме без опознавательных деталей, с оружием и т.п.

Как уже сообщал наш портал , министр внутренних дел Рихард Козловскис вчера сообщил, что никаких провокаций в Латвии в связи с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017» не констатировано.

Латвийские пограничники на восточной границе работают в усиленном режиме, Полиция безопасности проводит анализ информационного пространства и обрабатывает информацию, сказал он.

Эти учения не стали для Латвии сюрпризом, и латвийские службы к ним готовились, добавил Козловскис.

Представитель Минобороны Каспар Галкин тоже сказал агентству ЛЕТА, что вблизи латвийских границ никакой активности соседних стран, которая могла бы вызвать прямую военную угрозу, не констатировано.

Как сообщалось, 14 сентятября стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017».

Учения «Запад-2017» проходят в строгом соответствии с международным правом, в Кремле не принимают упреки в их недостаточной открытости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.