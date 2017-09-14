Буря в Лиепае: унитаз разрушенного туалета оказался прямо на пляже

В Лиепае и окрестностях сегодня продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней бури.

За минувшие сутки спасатели отправлялись на ликвидацию последствий бури 17 раз.

Как сообщает liepajniekiem.lv самые сильные порывы ветра достигали 22.8 метров в секунду около 10 часов вечера в четверг.

Cегодня около 10 часов утра порывы ветра были около 14 метров в секунду, и местный порт возобновил свою работу.

Между тем пользователи соцсетей активно делятся фотографиями, демонстрирующими насколько стихия может быть разрушительной.

Spēcīgā dienvidrietumu vēja dēļ ūdens līmenis jūrā pie Liepājas cēlies par 70-80 centimetriem, liecina @LVGMC_Meteo dati. pic.twitter.com/i6tSc65SUc— Liepāja (@liepajalv) 14 September 2017

Vējš plosa Liepājas pludmali.. pic.twitter.com/xrY0gNeTyB— ritvars (@RitvarsEleder33) 14 September 2017