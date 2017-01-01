Русские телекомпании Даугавпилса оштрафовали за несоблюдение пропорции госязыка

Совет по национальным электронным СМИ в четверг применил административные наказания к различным электронным медиа, сообщает LETA.

Так, за чрезмерное упоминание различных рекламных продуктов в передаче «La Dolce Vita. Ar Roberto» (ведущий - Роберто Мелони) была наказана фирма «TV Latvija» (телеканал «Rīga TV24»). Совет констатировал нарушение 3-го пункта 2-й части 45-й статьи закона и применил к каналу штраф в размере 500 евро.

Совет также решил административно наказать региональные СМИ - ООО «Skaņas atbalss» (программа «Alise Plus TV») и ООО «Dautkom» («Dautkom») за не соблюдение основных условий деятельности, указанных в лицензии на вещание. Совет констатировал нарушение 3-й части 24-й статьи закона о несоблюдении пропорций госязыка. К «Alise Plus TV» был применен штраф в размере 7000 евро, а к «Dautkom» - 2500 евро.

Также совет оштрафовал ООО «EDAN» за трансляцию телеканала «YUTV» без разрешения на ретрансляцию. Таким образом была нарушена 1-я часть 19-й статьи закона об электронных СМИ. К ООО «EDAN» применен штраф в размере 2000 евро.