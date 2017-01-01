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Ливни и затопления: На восстановление дорог требуется 1,3 млн евро

LETA
Фото: Edijs Pālens/LETA

В августе ливни и затопления причинили сети государственных автодорог ущерб в размере 1,3 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА представитель АО «Латвияс валстс цели» Анна Кононова.

Она добавила, что такие убытки не были запланированы. Расчеты поданы в Министерство сообщения, которое запросит у правительства выделить соответствующую сумму из средств на непредвиденные обстоятельства.

В эту сумму не входит ущерб, который причинили дожди в последние два дня.

Из-за затопления в настоящее время закрыт участок региональной государственной автодороги Краслава-Прейли-Мадона и три участка местных дорог.

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