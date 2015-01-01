Bezvests.lv: Олега искали 2 года, неделю назад его тело нашли в водоеме

Печальная новость... Это поисковое дело длится без малого 2 года. Человек пропал во Франции, в ноябре 2015-го. Найден только сейчас, в Страсбурге, в начале сентября 2017-го. К сожалению, уже неживым, сообщает bezvests.lv.

- Тело 45-летнего дальнобойщика из Латвии Олега Проколова было обнаружено комиссарами Страсбургского полицейского участка 2 недели назад, в водоеме, неподалеку от больницы, в которой водитель грузовой фуры проходил обследование. Экспертиза ДНК подтвердила, что найденный - именно пропавший Олег. Его останки нашли почти два года спустя после заявления о пропаже, - об этом добровольцам Bezvests.lv сообщила наш волонтер из Франции, уроженка Латвии Линда Балтере.

Линда уже несколько лет живет с семьей во Франции, но связь с родной Латвией не разрывает. Объявление о пропаже во Франции латвийца, водителя грузовой фуры для нее не прошло незамеченным

: женщина приняла чужую беду близко к сердцу и постаралась сделать все возможное, чтобы помочь в поисках соотечественника.

Но ни расклеенные в ближайших окрестностях объявления, ни физический поиск в парках, приютах, тюрьмах, больницах Страсбурга и через интернет, результатов не дали.

Несколько месяцев Линда плотно общалась и комиссариатом полиции Страсбурга, который вел розыск пропавшего латвийца. Но и французским полицейским не удалось выйти на его след.

Напомним, водитель грузовой фуры Олег Проколов пропал при неясных обстоятельствах, будучи в рабочей командировке. Он доставил груз, но домой в Латвию, вопреки ожиданиям родных, так и не вернулся. После нескольких звонков из Франции близким в Латвию его телефоны - и личный , и рабочий - просто перестали отвечать. Коллеги из фирмы, в которой он работал, обнаружили машину с личными вещами водителя и документами в нескольких километрах от больницы, в которой водитель некоторое время находился, перегнали уже разгруженную фуру в Латвию, самого же дальнобойщика Проколова найти не удалось - ни сразу, ни долгие месяцы спустя..

Так и не дождавшись пропавшего сына домой, через полгода умерла мама Олега.

Другие родственники отчаялись ждать вестей.

Известно, что с 9 ноября 2015 года пропавший без вести находился в командировке на востоке Франции. Доставил груз в г. Urmatt ( в 37 км от г.Страсбурга) и должен был вернуться назад, в Латвию.

- Сам Олег по телефону говорил, что находится в больнице в Страсбурге, недалеко от границы с Германией. Он звонил за день до пропажи. Последний раз выходил на связь 29 ноября 2015 года. С тех пор его телефоны не отвечали, и о нем не было никаких вестей, - раccказывают Bezvests.lv друзья детства Олега, которыми он периодически созванивался.

- Сейчас стоит вопрос о транспортировке тела погибшего в Латвию, чтобы мы, близкие могли его достойно похоронить,- говорит тетя Олега Анфиса. - Если руководство транспортной фирмы, в которой Олег работал, выполнит свое обещание и оплатит расходы по доставке останков, родные будут очень признательны!

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пропавшего. Организация благодарит волонтера Линду Балтере за неоценимую помощь в поисках на территории Франции.