«Остановите бедность!»: в Риге митинговали сотни пенсионеров

В собрании на площади Стрелков в Риге, организованном Латвийской федерацией пенсионеров (ЛФП), участвовало несколько сотен человек, которые требовали остановить рост бедности среди людей старшего поколения и обеспечить им доступность услуг здравоохранения.

Митинг прошел под лозунгом «Человечная и достойная старость», а его участники собрали подписи, которые будут переданы президенту Латвии Раймонду Вейонису вместе с предложениями ЛФП, чтобы привлечь внимание руководства государства к проблемам пожилых людей.

Перед собравшимися выступил руководитель ЛФП, депутат Сейма Андрис Силиньш, который проинформировал пенсионеров об актуальных вопросах, связанных с налоговой реформой, выделением дополнительных средств для здравоохранения и индексацией пенсий.

Силиньш сообщил, что предложения федерации предусматривают повышение необлагаемого минимума пенсий до размера минимальной заработной платы, создание потребительской корзины пенсионеров, которая предусматривал бы индексацию пенсий вслед за изменением цен, введение государственных программ поддержки пенсионеров, которые находятся за чертой бедности, а также скидки на компенсируемые медикаменты.

На митинг в Ригу приехали пенсионеры из Тукумса, Огре, Юрмалы, Приекуле, Краславы, других городов и краев Латвии. Они держали в руках плакаты «Требуем обязательного медицинского страхования», «Требуем необлагаемого минимума 300 евро в 2018 году» и др.

На мероприятие прибыл министр благосостояния Янис Рейрс. Он поблагодарил участников митинга за инициативу, а также отметил, что найдены дополнительные средства для индексации, медицинской помощи и надбавок для пенсионеров, которые вышли на пенсию до 1995 года.

На собрании выступили также представители ряда пенсионерских организаций.