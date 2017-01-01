«Остановите бедность!»: в Риге митингуют сотни пенсионеров

В собрании на площади Стрелков в Риге, организованном Латвийской федерацией пенсионеров (ЛФП), участвуют несколько сотен человек, которые требуют остановить рост бедности.

Митинг проходит под лозунгом «Человечная и достойная старость».

На митинг в Ригу приехали пенсионеры из Тукумса, Огре, Юрмалы Приекуле, Краславы, других городов и краев Латвии. Они держат в руках плакаты «Требуем обязательного медицинского страхования», «Требуем необлагаемого минимума 300 евро в 2018 году» и др.

Перед собравшимися выступил руководитель ЛФП, депутат Сейма Андрис Силиньш, который проинформировал пенсионеров об актуальных вопросах, связанных с налоговой реформой, выделением дополнительных средств для здравоохранения и индексацией пенсий.

На мероприятие прибыл министр благосостояния Янис Рейрс. Он поблагодарил участников митинга за инициативу, а также отметил, что найдены дополнительные средства для индексации, медицинской помощи и надбавок для пенсионеров, которые вышли на пенсию до 1995 года.

На собрании выступили также представители ряда пенсионерских организаций.