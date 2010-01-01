Призыв о помощи и вознаграждение в 10 тыс. евро: в Риге ищут автомобиль, сбивший насмерть парня

В латвийском сегменте Facebook распространяется призыв о помощи в поисках автомобиля, который рано утром 14 сентября сбил насмерть молодого мужчину и скрылся с места ДТП.

«Внимание! Рано утром на улице Резекнес 14 сентября был сбит насмерть парень. Машина скрылась с места, за достоверную информацию о номере авто, о водителе, возможно, видео с камеры наблюдения - 10 000 евро!!!», - сообщается в посте. Особенно просят отозваться тех, кто что-то видел в районе улицы Илукстес и 86 средней школы.

Согласно данным, медики, прибыв на место ДТП, нашли лежащего на земле парня в очень тяжелом состоянии, который позже скончался.