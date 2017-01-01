Министр финансов рассказала о введении чековой лотереи в Латвии

В Латвии планируется чековая лотерея, но пока это «сырая» идея - ее концепция будет разработана ко второй половине будущего года, рассказала агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Кабинет министров поручил Минфину разработать концепцию лотереи до 1 декабря 2018 года. Соответственно Минфину также поручено увеличить прогнозы поступления НДС в 2019-2020 гг на 2,95 млн евро.

В бюджете Минфина на 2018 год предусмотрены 200 000 евро для разработки соответствующих информационные технологий Службы государственных доходов (СГД), а в 2019-2020 г - 250 000 евро для администрирования лотереи и призового фонда.

По словам Рейзниеце-Озола, оценка фискального влияния лотереи уже проведена, и теперь нужно решать практические вопросы вместе с СГД и «Latvijas Loto».

«Ясно, что лотерея будет введена, но необходимы подготовительные работы», - сказала министр.

Премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что самым большим приобретением от чековой лотереи будет изменение привычек жителей - они станут требовать чеки за полученные товары и услуги.

Пока у жителей Латвии, к сожалению, не выработалась привычка брать чеки у продавца или поставщика услуг, но если чек будет лотерейным билетом, они будут их брать и даже требовать, тем самым заставляя торговца платить налоги, сказал премьер.

Организованные государством чековые лотереи введены в некоторых странах, включая соседнюю с Латвией Эстонию. «Это один из приемов, чтобы изменить привычки людей. Ели мы берем чек, то очень затрудняем тех, кто не хочет платить налоги. Это означает, что не платить налоги становится труднее, и в бюджет поступает больше денег», - сказал он.

Кучинскис считает, что государству следует организовывать чековые лотереи лишь в течение нескольких лет, пока не изменятся привычки жителей.