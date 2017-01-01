«Забрал машину со стоянки и отвез обратно на место ДТП». Этично ли обочины превращать в кладбища?

По дороге в Шкеде уже много лет на обочине валяется остов попавшей в аварию машины. Есть водители, которые считают, что кресты и другие места памяти на обочинах, заставляют водителей снижать скорость у мест трагедий. Но есть также и часть, которые полагают, что обочина – не место для своего рода кладбища.

К порталу обратился один лиепайчанин, который выразил свое недовольство, что остов не убран: «Я часто проезжаю мимо. Я полагаю, что водители с малым опытом, увидев подобное, только занервничают и сами попадут в аварию».

Своего рода память

Остов машины на пути в Шкеде находится уже 15 лет. Один из полицейских, работавших в то время вспоминает, что это остов светло-коричневой автомашины «Ford»: «Было лето. На этой машине на дачу ехали парень с девушкой».

Парень дал девушке порулить, оба употребляли алкоголь, молодой человек побуждал ехать девушку быстрее, нажал на педаль газа, а девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево. Парень скончался сразу на месте, а девушка выжила, но была доставлена в больницу с серьезными травмами.

На вопрос, о том, почему остов все еще на месте аварии, работник полиции рассказал: «Конечно, пострадавшие машины доставляются на полицейскую стоянку, как всегда.

Но отец погибшего парня забрал машину со стоянки и отвез обратно на место аварии, как своеобразный памятник.

И номер машины прикрепил к дереву».

К сожалению, расспросить самого отца о его мотивах не является возможным – он уже умер.

Закрывают глаза

Создание мест памяти на обочинах не разрешено, это противозаконно.

ГАО «Latvijas valsts ceļi» пояснили, что без согласования на расстоянии 13.5 метров от центра дороги запрещено размещать любые объекты, в том числе и кресты.

Предприятие также напомнило, что

размещение предметов на обочине без разрешения является административно наказуемым нарушением.

Но в то же время признает, что применять штрафы к тем, кто установил крест или другой памятный предмет, оно не планирует, поскольку понимает горечь семей погибших. Только советует самим родственникам по своей воле демонтировать предметы.

Также и Лиепайское самоуправление прикрывает глаза на это место. Как признал порталу исполнительный директор Лиепайской думы Дидзис Ериньш, до сих пор не рассматривался вопрос о том, чтобы убрать этот остов.

Во-первых, Ериньш отметил, что нет правил, в которых были бы отписаны эти случаи – это место не строение и не реклама.

Во-вторых, это место является своего рода предупреждением для участников движения. И это предупреждение работает сильнее, нежели рекламы.