Ученые-климатологи: предстоящая зима станет самой холодной за последние 100 лет

Европейские ученые-климатологи сообщили, что предстоящая зима станет самой холодной за последние 100 лет, пишет «Postimees».

В последние годы зима была достаточно мягкой, и чаще лил дождь, чем шел снег. В эту зиму погодные условия, вероятно, будут более суровыми.

Холода начнутся уже в ноябре, а в декабре грянут стабильные морозы. Также этой зимой обещают много снега.

Ожидаемая погода этой зимой объясняется уменьшением солнечной активности. Как указывает метеорологическая компания «Exacta Weather», европейцам нужно считаться с тем, что в сентябре будут последние теплые дни, так как в октябре станет значительно холоднее.

Основная причина, по которой предстоящая зима будет холодной и долгой, связана с очень быстрым повышением температуры в Тихом океане.