Возле границ Латвии замечены три корабля вооруженных сил России

Возле границ Латвии сегодня замечены три корабля вооруженных сил России, сообщают Национальные вооруженные силы.

В эксклюзивной экономической зоне Латвии констатировано присутствие военных кораблей «Андромеда», «Килектор 1» и «Бира».

В свою очередь в пятницу патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря вблизи территориальной морской границы Латвии идентифицировали два российские самолета «Ил-20».

В прошлом году корабли и самолеты вооруженных сил России приближались к латвийской границе 209 раз.