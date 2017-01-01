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Возле границ Латвии замечены три корабля вооруженных сил России

LETA
Ilustratīvs foto | Фото: Viktor Klyushin/TT NYHETSBYRÅN

Возле границ Латвии сегодня замечены три корабля вооруженных сил России, сообщают Национальные вооруженные силы.

В эксклюзивной экономической зоне Латвии констатировано присутствие военных кораблей «Андромеда», «Килектор 1» и «Бира».

В свою очередь в пятницу патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря вблизи территориальной морской границы Латвии идентифицировали два российские самолета «Ил-20».

В прошлом году корабли и самолеты вооруженных сил России приближались к латвийской границе 209 раз.

Россия НАТО
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