Рейзниеце-Озола: мы хотим быть в ядре ЕС

На этой неделе Юнкер в своей ежегодной речи о ситуации в ЕС заявил, что Евросоюзу следует ввести должность министра экономики и финансов. Учредить такой пост предлагал и президент Франции Эммануэль Макрон, который считает, что еврозоне нужны более сильные институты, чтобы противостоять таким потрясениям, как долговой кризис и «Brexit».

«Прозвучало несколько идей, например, о том, что у еврозоны должен быть свой министр финансов, о создании Европейского валютного фонда и т.д. Но усиление подобных учреждений означает дальнейшую интеграцию Европы, и дискуссии по этому вопросу еще только ожидаются. Вопрос в том, в какой мере государства-члены готовы к дальнейшим шагам», - отметила министр финансов.

По ее словам, Латвия в целом поддерживает более тесную интеграцию Европы. «Но, если это произойдет, мы хотим быть в ядре ЕС, потому что это не только экономический, но и геополитический вопрос. В любом случае, если дать больше власти органам ЕС, важны правила игры - если для членов ЕС существуют определенные законы, они должны соблюдаться, и не должно быть таких субъективных оценок, как в настоящее время, когда ЕС по одному и тому же вопросу строже относится к новым членам, чем к старым», - сказала министр.

Рейзниеце-Озола считает, что более активные и предметные дискуссии о предложениях Юнкера начнутся после выборов в Германии. «Будущее Европы в большой мере определяют экономически влиятельные страны. Франция такую инициативу уже выразила, а Германия не полностью участвует в этом процессе, пока не прошли выборы», - сказала глава Минфина.