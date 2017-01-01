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Из-за ливня Рига встала в пробках: От аэропорта до т/ц Spice - 50 минут

Русский TVNET
Коллаж Русского TVNET | Фото: Edijs Pālens/LETA, Waze

Пробки во время дождя в столице Латвии уже успели стать своеобразной «классикой жанра» и регулярной проверкой на прочность рижских автоводителей. Читатели TVNET сообщили, что их дорога по Юрмальскому шоссе от аэропорта «Рига» до т/ц Spice в 9 часов утра заняла ровно 50 минут. Есть опасения, что это только начало - главные улицы города практически «парализованы». Рига стоит в пробках.

Пользователи соцсетей делятся своими наблюдениями о ситуации на столичных дорогах:

По информации Waze, наибольшие транспортные заторы по состоянию на 10:20 были на Каменном и Вантовом мостах, также в Пардаугаве.

FOTO: Waze
FOTO: Waze

Об актуальной ситуации на дороге в режиме «онлайн» можно узнать здесь:

Waze

Рига
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