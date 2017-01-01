Из-за ливня Рига встала в пробках: От аэропорта до т/ц Spice - 50 минут

Пробки во время дождя в столице Латвии уже успели стать своеобразной «классикой жанра» и регулярной проверкой на прочность рижских автоводителей. Читатели TVNET сообщили, что их дорога по Юрмальскому шоссе от аэропорта «Рига» до т/ц Spice в 9 часов утра заняла ровно 50 минут. Есть опасения, что это только начало - главные улицы города практически «парализованы». Рига стоит в пробках.

Пользователи соцсетей делятся своими наблюдениями о ситуации на столичных дорогах:

Дождь. Вся Рига в пробках. Люди, что вы будете делать когда снег выпадет?

Не умеешь водить в плохой погоде - сиди дома!— Madara (@madarellla) 18 сентября 2017 г.

Lietus un atkal avārijas, sastrēgumi...— Andris Gailitis (@agailitis) 18 сентября 2017 г.

Nokrišņu prognozes pirmdienai joprojām mainās. HIRLAM stiprāko lietu iepriekš prognozēja Kurzemē, tagad - Latgalē, Vidzemē, Zemgalē.— Jānis Trallis (@meteozinas) 17 сентября 2017 г.

По информации Waze, наибольшие транспортные заторы по состоянию на 10:20 были на Каменном и Вантовом мостах, также в Пардаугаве.

FOTO: Waze

FOTO: Waze

Об актуальной ситуации на дороге в режиме «онлайн» можно узнать здесь:

Waze