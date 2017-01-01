В Латгале и Земгале количество осадков уже превысило 20-30 миллиметров

В понедельник к 9 часам утра во многих регионах Латгале и Земгале уже выпало 20-30 мм осадков, а сейчас ливень идет в Видземе и Курземе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Резекне выпал 31 миллиметр осадков, в окрестностях Даугавпилса, Екабпилса, Бауски, Добеле и Елгавы - 21-25 миллиметров.

По прогнозам синоптиков, в Риге сегодня также выпадет до 30 миллиметров осадков.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что из-за сильных ливней возможно затопление низин, повышение уровня воды в реках и размывы дорог.